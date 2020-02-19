2千多天監獄人事紀實！台灣首部「受刑人幕後故事」顛覆想像

▲台灣首部監獄物語，30多篇受刑人幕後故事顛覆社會大眾想像。（示意圖／資料照）

記者林育綾／綜合報導

台灣作家藤原進三歷經2千多個日子，內役監及外役監的歲月，在獄中觀察、聆聽、側寫受刑人的幕後故事，一字一句親筆寫實記錄，累積30篇顛覆社會大眾想像的「監獄物語」，也是台灣首部最令人動容且值得深思的監獄人事紀實！

藤原進三曾出版3部小說，如今新書《我們曾經這樣活著：三星八德監獄物語》，是台灣首部監獄紀實，他說「經由一個又一個人物的故事，是藉著訴說他們的遭遇而提出問題，再透過自己的觀察給出我的答案嗎？沒有，我一點也沒這麼想。我同樣只是想說故事而已。敘事，就是給出自己。而一切尋找的、祈求的，歸返的問題和方向，我已將自己融入這故事的書寫中了。因為，經由書寫至少得以證明：我們曾經存在於此，我們曾經這樣活著。」

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▲在他側寫的受刑人真實故事中，有說不出口的悲傷與絕望、抱歉和冤枉，更有對愛與生存的渴望。（示意圖／資料照）

在他側寫的受刑人真實故事中，有30篇說不出口的悲傷與絕望、抱歉和冤枉，更有對愛與生存的渴望。

「一定有一個人，幫身在牢獄什麼事也做不了的阿正鍥而不捨地申冤。10年來，永不妥協、永不放棄，提了7次再審和算不清次數的非常上訴聲請，一提再提。即使都已經服刑到可以申報假釋快結束這場惡夢了，還在提⋯」

「服刑前審判的3個月期間，他無意間認識了一個女孩，在百貨公司擔任專櫃的可愛女生。想說都要去關了，不可能會有結果。沒料到，這女孩在阿哲入獄後，一週給他寫一封信；在一般監獄的二年多，一次也沒間斷過⋯」



「終於獲准假釋之後，釋放條公文送達，臨別的那一刻，本以為他會歡喜雀躍或至少有脫離苦海的如釋重負，沒想到，阿充只是平平淡淡地說：就是換一個道場修行而已。」

▲藤原進三《我們曾經這樣活著：三星八德監獄物語》是台灣首部監獄人事紀實。（圖／商周出版）

藤原近三以一種兼具感性與理性、舉重若輕的「藤原式社會關懷書寫」，呈現讀者眼前。他也說，如果要我給予曾經犯錯的年輕人座右銘，我想告訴他們，「順著天賦做事，逆著個性做人。」「我不是神父，也不想扮演什麼生命導師角色。僅僅是抱持『有緣分相遇，就送一份禮物』這樣的心情。不預期未來，未來但憑個人造化。我，能做到當下可做的，就夠了。」