絕望版「爸爸去哪兒」！兩性作家：女人被養孩子嚇怕是因「隱形爸爸」太多

▲兩性作家李愛玲提到，女人為什麼被生孩子、養孩子嚇怕了？答案只有一個：「因為隱形爸爸太多了。」（圖／Photo by Liv Bruce on Unsplash）

文／李愛玲

摘自／寶瓶文化《有人在錯的愛情裡枯萎，有人在對的人身邊盛放》

學著當爸爸，共同承擔生育責任，是一個男人擺脫原生家庭、破繭重生、真正成熟的開始。

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「當媽」這個話題，一度迅速以星火燎原之勢席捲整個網路。有個被逼生娃的妹子，以生猛的實際行動，生生逼著全家調換了角色。

這篇文章的確讓人看得過癮。她，做了太多女人想做而不敢做、也做不到的事──實現老公一心當爸爸的夢想，但你必須要把屎把尿。滿足老人傳宗接代的心願，但你們要集體上陣。結局是：男人日夜辛苦，公婆險被虐哭，爸媽俯首稱臣。

一時間，眾多女人集體沸騰，拍手稱快。還有人說，要是早幾年看到這辦法就好了。

這些按讚的、叫好的、過足了乾癮的，是一大批在現實中辛酸又無奈的媽媽。我覺得有點悲哀。

女人為什麼當媽當得這麼累？為什麼被生孩子、養孩子嚇怕了？答案只有一個：因為隱形爸爸太多了。

心理學家武志紅曾寫過：中國人的情感模式就是找媽。這一點，在男人身上尤其明顯，娶了老婆，就意味著，有人替你操持家務，生兒育女，侍奉父母，打點一切。

婚姻的本質是一場合作，夫妻的真相就是人生合夥人。既是如此，權利義務就應該是對等的。而現實是──人花十分鐘播種，女人用十月懷胎。男人興奮等在產房外，女人獨自走過鬼門關。男人喝酒打球吃吃睡睡，女人哺乳洗刷日夜無休。媽媽生，媽媽養，其他人只負責來欣賞。

寶寶笑的時候，他會說：真乖啊！寶寶哭的時候，變成了：煩死啦！外人面前，他會說：看，這是我兒子！回到家裡，變成了：快，快去找媽媽！

你以為，一個生過孩子的女人，一個經歷過等同於十根肋骨同時斷掉的陣痛的女人，一個承受過腹部剖開一刀、會陰來上一剪的女人，一個承受過撕裂般第一次餵乳的女人，怕的是那些哺乳的辛苦、換尿布的麻煩、餵水餵飯的煩瑣、睡眠不足的眩暈？

呵呵，笑話。她們根本不怕這些。她們怕的，是那些無人理解、獨自奮戰、四顧茫然、孤立無援的絕望，這一階段，才最值得拍成一部大片──《爸爸去哪了》。

隱形爸爸是怎麼來的？毫無疑問，首先是他們自己的自私、懶散，不學習，不成長，不擔當。另外，還被幾個人推波助瀾，合力打造。

第一，是他自己的父母。隱形爸爸的原生家庭裡，通常都有一個大男人主義的父親，和一個含辛茹苦，勤勞能幹的母親。

上一輩父母，大多數傳統觀念極重：男人就該蹺著腳、剔著牙、下著指令，女人就該生火做飯、疊被鋪床。隱形爸爸的父親，本身就是個老版的隱形爸爸，他不曾為兒子樹立責任與擔當的榜樣，所以他的兒子，便只會長成一個新版的他。

而隱形爸爸的母親，將氾濫的母愛和無處寄託的情感，自小傾注到了他的身上，衣來伸手飯來張口，家務從不捨得讓他動一根手指頭。

等到他走入婚姻，他會自然而然地要求妻子，成為母親的替身。而他那任勞任怨半生的母親大人，也依然習慣將新手爸爸該負的責任統統攬到自己身上──沖奶粉？你不會，讓我來！洗尿布？男人怎麼做這些！孩子哭？找他媽，你去睡！

在這樣的環境下，指望男人負起當爸爸的責任，親力親為參與到養小孩的過程中，只能是痴心妄想。不信你去看看，有幾個隱形爸爸不是媽寶、不是巨嬰？

其次，是女人自身。這是我深深反思過的問題。

很多時候，我們沒有意識到，是我們自己沒有給他們創造一個學習的機會，沒有耐心等他們慢慢成長，也沒有態度和心情，給他們一些指導和引領。

因為我們疲憊至極，因為我們委屈遍地。於是，在看他一整個笨手笨腳之後，不耐煩地發出一頓訓斥：「行了行了，笨死了，你閃一邊去。」「算了算了，不用你了，還不如我自己來。」「這種小事都不會，還能指望你什麼！」

甚至惡毒詛咒：「連個孩子都看不好，去撞死算了！」幾次之後，男人自己就放棄了。我不行，我不好，那我不幹了，拉倒。

於是我們陷入新一輪的輪迴：更加疲憊至極，更多委屈遍地。

沒有人天生就會當爸當媽。女人更多時候，是用母性的本能去愛孩子，而男人的父愛，真的是後天培養出來的。他們笨，他們懶，他們怕麻煩，這是真的。但我們對他們的嘲諷、奚落、不耐煩，也是真的。

最後，就是疼女婿的丈母娘們。我不知道大江南北各區域怎麼樣，山東這地方，丈母娘疼女婿是出了名的。

你要喊老公起來沖個奶，親媽就會搶先說：「算了，他也得上班。」「算了，他還得開車。」「算了，他難得休假睡個懶覺。」

其實說到底，丈母娘都因疼女兒，所以更加對女婿好，希望女婿把這份好，再回饋到女兒身上。

現在越來越多的家庭，是丈母娘搶著帶孩子。若說好處，就是有效減少了婆媳問題的發生，而缺點，就是讓更多的新手爸媽們偷了懶。

之前我寫過很多當媽不易的文章，有人特意加了我的微信留言：「你們女人當個媽就說得那麼累那麼慘，你寫這些只會破壞別人家庭幸福，讓女人回家跟老公吵架！」罵完後，就把我封鎖了。呵呵，這才是最典型的直男癌──只許他做，不許人說。

無論我寫不寫，這些都是現實：生孩子、養孩子，女人的付出與犧牲遠遠比男人多得多。

為什麼越來越多的女人不願意生孩子？她們越來越獨立、能幹、重視自我價值。

她們未必是不愛孩子，未必是不想當媽，只是因為，她們無法忍受男人在這一程中，依然像清朝大老爺一樣，千古不變地袖手旁觀。

學著當爸爸，共同承擔生育責任，是一個男人擺脫原生家庭、破繭重生、真正成熟的開始。

若他們肯在這段辛苦艱難的歷程裡，放下手裡的遊戲，關掉電視裡的球賽，設身處地體諒他的妻子，全力以赴地給予支持，力所能及地分攤家務，他的女人，將會成為一個強大而溫柔的母親，他的孩子，也將擁有這世間最正確的教育。

★本文摘自寶瓶文化《有人在錯的愛情裡枯萎，有人在對的人身邊盛放》，作者李愛玲，大陸知名圖書網站當當網2017年度、2018年度，連續2年「影響力作家」。文章被瘋狂轉發7千萬次、閱讀4億次，單篇按讚高達2千萬次。她擁有心理師專業資格，是兩性作家，職場女性，以及母親。