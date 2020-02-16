女作家17年來最想寫！挑戰性愛和勞動議題　外交官讚「這10年最震撼小說」

▲日本作家村田沙耶香，寫下作家生涯17年來最想寫的故事《地球星人》，挑戰關於性愛、婚姻、生產、性別和就業勞動等各種議題。（圖／三采文化提供）



記者林育綾／綜合報導

曾獲得「芥川賞」文學獎的日本作家村田沙耶香，寫下作家生涯17年來最想寫的故事《地球星人》，挑戰關於性愛、婚姻、生產、性別和就業勞動等各種議題，被評為「這10年最震撼人心的小說！」「看過之後，沒人敢說自己是正常人！」

村田沙耶香以一名來自外星球的少女為主角，挑戰人性失控的核心，引起日本社會集體沉思的話題，例如她提到，地球是個完美「工廠」，地球星人們被徹底洗腦、學會服從。而子宮和精巢都只是為了工廠而勞動的「工具」。

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她提到，「這是自幼以來的夢想，從小我就不擅長扮演『人類』這種奇妙的生物，因此才會想要借助故事的力量，再一次重新邂逅並認識人類這種生物也說不定。」

出版社表示，在村田老師編織的世界中，人們的姿態可能過於真實到讓人顫抖，你將可以看到所有的人都試圖以自己的方式或妄想，去扭曲眼前所發生的一切，看過之後，沒人敢說自己是「正常人」！

《地球星人》故事描述奈月從小就跟人與眾不同，因為她是位「魔法少女」，而堂兄弟的由宇是唯一知道她祕密的人，所以兩人約定在回到彼此的星球前，成為男女朋友，互相扶持。「無論如何都要活下去。」這句話成了彼此內心最堅強的支柱。

而23年過去了，34歲的奈月依舊留在地球，始終找不到回去的管道。為了避開「地球星人們」的「洗腦」，他和同樣不喜歡與人有肉體接觸的智臣契約結婚，只為了逃離所謂的「理所當然」。婚後3年，這個巨大的人類工廠又派出無數個地球星人強迫他們「繁殖」，究竟奈月會放棄回到自己的星球，甘心成為地球星人的俘虜嗎？

作品出版後，在日本最大書評網站bookmeter獲得超過1000則的讀者評論，也榮登2019年紀伊國屋年度BEST30第三名，日本前外交官、作家‧佐藤優也讚「這10年最震撼人心的小說！」而《地球星人》繁體中文版也將由三采文化在2月下旬發行。