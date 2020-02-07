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斥資5千萬打造東森自然美生技研發中心　王令麟邀電銷菁英搶先體驗

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▲▼ 東森自然美生技中心菁英培訓 ，王令麟 。（圖／記者徐文彬攝）

▲王令麟邀請東森電話行銷銷售菁英團隊參訪東森自然美生技研發中心感受品牌魅力。（圖／記者徐文彬攝，下同）

記者林璟倩／新北報導

斥資5千萬打造的「東森自然美生技研發中心」即將於下周正式對外開放，今(2/6)特別舉辦菁英培訓課程，並由東森集團總裁王令麟親任研習營見證班長。現場開放購物專家及電話行銷銷售菁英團隊參訪實驗室，並為眾人示範水光標靶成效，讓菁英學員們直接在第一線感受品牌魅力，提升未來銷售信心。

▲▼東森自然美生技中心菁英培訓 。（圖／記者徐文彬攝）

▲▼東森自然美生技中心菁英培訓 。（圖／記者徐文彬攝）

▲電話行銷銷售菁英團隊都很開心可以搶先參訪即將開幕的東森自然美生技研發中心。

電話行銷銷售菁英團隊在去年創下年營收45億的驚人紀錄，因此東森集團特別在生技研發中心開幕前，搶先邀請菁英團隊至新北深坑參訪，不僅參觀了研發實驗室，也參與水光標靶課程及產品講座等深度內容，強化對東森自然美的品牌認同度。

▲▼ 東森自然美生技中心菁英培訓，王令麟 。（圖／記者徐文彬攝）

▲王令麟與菁英學員分享對東森自然美的喜愛，期許人人加入見證行列，提高品牌擴散力。

總裁王令麟自豪表示，「全台沒有一家美容SPA中心敢對外公開自己的美容生技實驗室，這就是東森超群的價值所在。為了提升客戶的信賴感，我們要透過東森自然美建立一套優質的自家商品持續銷售、永續經營，未來更要在東森自然美生技研發中心一年舉辦250場講座，以體驗式行銷的方式讓更多人認識這個隱藏在深山中長達48年的優質品牌。」

「我的改變就是因為東森自然美！」王令麟強調：「我自己就做了26次水光標靶療程，所有人都能看到我的臉很亮就是最好的分享，讓東森自然美有人證、物證、科學做見證，真的絕對假不了，現在最重要的是讓更多人來認識這個優質品牌，我希望能從自家員工開始向外擴散，也因此個人要贊助樂於分享的500位員工免費體驗東森自然美頂級療程，讓每個人都有機會成為最強見證者。」

▲▼ 東森自然美生技中心菁英培訓 。（圖／記者徐文彬攝）

▲東森自然美是全台首見開放美容實驗室的品牌。

▲▼東森自然美生技中心菁英培訓 。（圖／記者徐文彬攝）

▲菁英學員大讚東森自然美生技研發中心規劃相當用心。

東森自然美生技研發中心現場小而精美，從恆溫、負壓實驗室到產品陳列區皆細膩規劃，讓菁英學員大讚品牌的用心，也興奮地爭相拍照打卡留念。電話行銷銷售菁英之一的陳建富表示：「我認為魔鬼藏在細節裡，親眼看到生技研發中心嚴謹的製程實況，感覺自己就是在為消費者把關，更有助於未來銷售時的說服力；加上我也親身試用、比較過許多家保養品，唯有真正無添加、純天然的東森自然美產品能讓我更安心的推薦給客戶」。

▲▼ 東森自然美生技中心菁英培訓 ，王令麟 。（圖／記者徐文彬攝）

▲斯容近距離見證水光標靶各階段保養成效。

研習課程現場也透過東森自然美超級店長示範水光標靶課程，讓菁英學員親眼見證水光魅力，東森購物天后斯容表示：「很榮幸今天可以坐在第一排搖滾區，親眼見證水光標靶療程4階段的不同成效，許多人都知道我長期對醫美、微整都很有興趣，其實我也一直都在找尋溫和、非侵入性的高效保養方式，如今認識了東森自然美水光標靶課程，對體驗課程有高度興趣，相信我這麼愛美的人很快就能超越總裁對水光標靶課程的喜愛，成為最佳見證者。」

▲▼ 東森自然美生技中心菁英培訓 。（圖／記者徐文彬攝）

▲活動尾聲王令麟與東森購物電話行銷團隊、購物專家及東森董事們合影留念。

東森自然美為強化品牌權威性，自2019年起邀請國內外各領域權威加入研發團隊，像是與台大生化所、陽明大學、弘光科技大學等教授簽訂產學合作專案，以及知名醫美醫師當顧問，不僅用行動提升品牌公信力，更要推出令人有感的美容保養品，讓東森自然美站穩華人第一領導品牌的地位，持續為全球愛美人士創造自然美麗奇蹟。

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