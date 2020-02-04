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力挺華妃娘娘！東森自然美為代言人蔣欣　霸氣冠名《後宮甄嬛傳》

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▲▼力挺華妃娘娘！東森自然美為代言人蔣欣霸氣冠名後宮甄嬛傳。（圖／東森自然美提供）

▲東森自然美力挺自家代言人蔣欣，霸氣冠名贊助經典宮廷劇《後宮甄嬛傳》。（圖／東森自然美提供，下同）

記者林璟倩／綜合報導

「矯情，我從不擅長。」東森自然美最美代言人蔣欣一句自帶氣場、充滿「態度」的廣告詞，成為令人過目不忘的廣告之一。為力挺自家最美代言人、因飾演《後宮甄嬛傳》華妃娘娘一角爆紅的蔣欣，東森自然美近日冠名贊助八大電視台長青夯劇《後宮甄嬛傳》，在台至今已重播近20次，收視率卻依舊火熱，甚至在今年農曆年間每天一播長達7小時，連天后陶晶瑩、張惠妹、林志玲也都是死忠影迷，堪稱宮廷劇界經典中的經典。

▲▼力挺華妃娘娘！東森自然美為代言人蔣欣霸氣冠名後宮甄嬛傳。（圖／東森自然美提供）

▲蔣欣擔任東森自然美品牌代言人，是娛樂圈的重磅頭條。

先前東森自然美宣佈蔣欣擔任東森自然美品牌代言人，堪稱娛樂圈的重磅頭條！如今在《後宮甄嬛傳》即將滿9週年之際，東森自然美霸氣冠名贊助，以行動力挺自家代言人蔣欣，也讓觀眾朋友一窺華妃娘娘盛寵不衰的逆天美肌保養秘密武器：東森自然美保養系列課程。

▲▼力挺華妃娘娘！東森自然美為代言人蔣欣霸氣冠名後宮甄嬛傳。（圖／東森自然美提供）

▲蔣欣表示自己吹彈可破的逆天美肌，源自東森自然美的SPA課程。

事實上蔣欣演出作品相關金句視頻動輒瀏覽率破百億，是娛樂圈公認靠精湛演技大紅的一線實力女星。除了氣質出眾、顏值超群，演技廣受各界肯定、人氣居冠不下等強項優勢，大家也留意到，蔣欣的皮膚越來越好，吹彈可破的逆天美肌，在螢幕前無論怎麼拍都光采動人。身為最佳代言人，蔣欣表示長期從事演藝工作，生活作息還有壓力其實都是很緊繃的，所以，她一定會定期去東森自然美好好享受做SPA，除了能好好的放鬆身心，還能讓自己回歸到自然且美好的狀態。

▲▼力挺華妃娘娘！東森自然美為代言人蔣欣霸氣冠名後宮甄嬛傳。（圖／東森自然美提供）

▲八大電視台播映的長青夯劇《後宮甄嬛傳》在台至今已重播20次，收視率依舊火熱。

過去蔣欣演出許多知名戲劇，最經典的角色莫過於曾演出《後宮甄嬛傳》中的華妃一角時爆紅，美豔霸氣、愛恨分明的形象廣受觀眾熱烈喜愛，而蔣欣與東森自然美的合作形象廣告，也受到亞洲各地粉絲熱烈支持。本次東森自然美友情相挺冠名贊助，東森自然美執行長林燕玲表示，未來關於也會持續關注並支持代言人蔣欣的專業影劇表現，東森自然美永遠都會給予蔣欣最大的支持與最溫暖的友誼。

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