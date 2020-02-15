喵星人翻箱倒櫃！主人怒阻時...下秒見一堆口罩驚：來報恩的

▲有網友在臉書分享，自家的貓咪竟然意外挖出「寶」，報答主人養育之恩。（翻攝小吉與砂糖臉書）

圖文／鏡週刊

知名動畫電影劇情《貓的報恩》竟然在真實世界上演？在香港有一名叫做Joanna的網友，某天發現自己飼養的貓又在鑽家裡的各個角落，只不斷聽到類似塑膠袋不斷被磨蹭的聲音，沒想到貓咪卻把在當下相當珍貴的「口罩」給挖出來，讓她相當感動。

▲此處即為貓咪挖寶處，沒想到裡面竟藏有許多口罩。（翻攝小吉與砂糖臉書）

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Joanna經常在臉書上以「小吉與砂糖」的粉專和大家分享貓咪與生活，而她所養的貓是在之前救援而來，貓咪跟著她之後便過著幸福的生活。

▲主人下一秒前往查看時，竟然發現貓咪挖出大量口罩。（翻攝小吉與砂糖臉書）

近日貓咪又一如往常的亂挖家裡東西，飼主準備前往阻止，沒想到起身後卻看見，貓咪已經挖出許多在過去流感時所購入的大量口罩，讓主人相當感動。

▲這堆口罩就是上次流感時家裡所買的，在這次肺炎疫情得以派上用場。（翻攝小吉與砂糖臉書）

對於貓咪這樣的舉動，許多網友認為這根本是「貓的報恩」，報答主人當年救援的恩情，以及這段時間以來的照顧。



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