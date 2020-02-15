同時愛上學妹！醫大生勒斃好友「瓦斯爐烤屍」　殺人後再告白：打從心底愛你

圖、文／鏡週刊

同樣來自醫生世家的高醫大醫學系黃姓及劉姓學生，原本是大家眼中的人生勝利組，卻因為愛上同一個女孩，二人的生命不幸殞落。原來，黃男因學妹選擇與劉男交往，一時被忌妒心沖昏頭，下手勒斃劉男，之後故布疑陣，將死者拖到瓦斯爐上燒烤，偽裝成火災事故，並留在現場假裝喝醉。但警方對黃男進行酒測，酒測值卻為0，加上法醫驗屍後發現，劉男後腦勺曾遭重擊、氣管內無灰燼，研判是死後遭人焚屍。黃自知難逃法網，最後燒炭自殺，親手結束自己的生命。

2015年4月28日凌晨4點多，一棟位於高雄市大昌二路的豪宅突然傳出火警訊息，並觸動屋內灑水系統，大樓保全人員前往現場查看，猛按電鈴卻無人應門，只好緊急聯絡住戶的母親、取得大門密碼後，才順利開門。保全人員進門後，只見廚房不斷冒出火勢，於是先拿滅火器救火，再通報警消到場。

供稱喝醉 酒測值為零

警消人員抵達現場，發現當時就讀高雄醫學大學醫學系三年級的住戶劉郁志倒在廚房，全身被燒得焦黑，早已沒有生命跡象；現場還有另一名男子倒臥在客廳沙發，警消將他叫醒，確認他是劉郁志的同學黃靖亞，黃供稱自己喝醉、不省人事，不知道發生什麼事。

不過，警方對黃靖亞進行酒測，卻發現他的酒測值為0，而且案發當時，滿屋子都是濃煙，灑水系統啟動、警報大作，黃喝得再醉也不可能毫不知情，警方當下就認為黃涉有重嫌，但因沒有確切證據，只能先初步採集檢體、製作筆錄，就讓黃離開。當時有員警對黃說：「你不是說喝醉，怎麼驗不出酒測值？事情怎樣你自己最清楚，等法醫驗屍，一切就會真相大白了。」

果然，法醫相驗劉郁志的遺體發現，劉舌骨斷裂、後腦勺曾遭重擊，且氣管內並無灰燼，研判應該是死後才遭火焚燒，這也讓警方更加篤定，當時在場的黃靖亞涉嫌重大，不料，正準備找黃進一步訊問，才發現已晚了一步。

同年4月30日清晨6點多，劉郁志的父親起床後，發現手機裡有一封黃靖亞凌晨1點發送的簡訊，內容寫著：「對不起，我做錯了！」劉父認為情況不單純，立刻打電話告訴承辦員警。

畏罪自盡 住處燒炭亡

另外，原本已經與黃靖亞約好、要在30日當天早上7點半，陪黃向警方投案的律師劉家榮，因遲遲等不到黃，也聯絡不上人，所以致電警方，請警方前往黃的住處查看。警方進入黃位於高雄市美術東四路的住處時，發現他已燒炭自殺，現場留下一封給父母的遺書，上頭寫著：「爸媽對不起，要讓你們失望了，只求你們不要再為我難過，我真的錯了，對不起，如果能回到當初，希望還有主的帶領。」

劉家榮表示，黃靖亞在自殺前一天找上他，一開始就在電話中表明：「事情是我做的，我的人生完蛋了！」語氣激動。劉除了協助黃連絡警方外，也要求黃與家人聯繫、坦承告知。過程中黃頻頻詢問律師，投案後是否會被羈押？如果交保需要多少錢？知道有羈押的可能後，黃難過地說：「如果會被羈押的話，我寧願去自殺。」沒想到黃最後仍無法面對現實，選擇走上絕路。

追求未果 妒意埋殺機

警方調查後發現，行凶的黃靖亞（當時27歲）與劉郁志（當時23歲）為高醫大醫學系的同學，黃先在橄欖球隊認識藥學系的楊姓學妹，後來劉也在僑生活動中認識楊女。黃升上大三後，先追求楊女，沒多久劉也表明追求。

黃靖亞、劉郁志在案發前1個月談判，並要楊女決定與誰交往，當時楊表示還需要多點時間考慮，但她心裡早就有底，準備答應與劉交往。期間黃持續邀約楊女，但都遭拒絕；黃還有次直接到租屋處找楊，情緒激動地叫她不要一直拒絕自己，還突然猛力抱住楊，讓楊對他避之唯恐不及。

案發前幾天，黃靖亞再度邀約同為台中人的楊姓學妹一起坐高鐵回家，楊女勉為其難答應，但途中卻不太搭理黃，讓黃察覺自己已在這場戀愛戰爭中敗陣，因而心生妒意，埋下殺機。

黃靖亞回家後，偷拿父親診所的安眠藥帶回高雄，並與劉郁志相約同年4月27日晚間10點，到劉的住處「喝一杯聊天」。黃先將安眠藥偷偷摻進酒裡，讓劉喝下，隨後就為了學妹的事，與劉發生激烈衝突，氣急攻心之下，將劉勒死。

黃靖亞殺害劉郁志後，為了掩飾罪行，竟異想天開，將劉拖上瓦斯爐燒烤，企圖故布疑陣，把現場弄成烹飪引發火災的意外，為了強化可信度，黃並躺在客廳的沙發上裝醉，想等警消到場後，誤導辦案方向，但最終仍因破綻百出被識破。

昔日麻吉 為情雙殞命

命案消息傳回高醫大，師生們都極為震驚，他們無法想像，平日相當麻吉的黃靖亞和劉郁志，竟會發生如此憾事。黃、劉二人成長背景極為相似，都是家境富裕的醫二代，從小分別被送到加拿大、美國當留學生，取得國外身分證之後，再以僑生身分回台考取醫學系，準備接棒。

黃靖亞曾是學校橄欖球隊隊員，熱衷參與校隊及系上活動，形象活潑陽光，劉郁志個性較為內斂，但因為二人是同學，又同為僑生聯誼會成員，交情不錯，除了一起上課，也常相約參加許多課外活動。

這起不幸的情殺案，除了帶給二人親友無限遺憾外，楊姓學妹也大受打擊。黃靖亞在殺害劉郁志後，又再次向楊女告白，即使仍被拒絕，黃還是不死心以英文傳了「打從心底愛妳」的簡訊給楊。

後來，楊女得知黃靖亞再次對她告白時已經殺死劉郁志，情緒激動，以證人身分接受檢察官訊問時不斷哭泣，數度無法言語，最後在母親及心理師陪同下才完成筆錄。至於劉父得知殺死兒子的凶手畏罪自殺後，向辦案人員說：「如果知道黃要自殺，我會努力阻止他犯第二次錯！」

命案發生後，高醫大對此事造成校園與社會震驚致歉，可惜的是，二條原本有著璀璨未來的年輕生命，最終只留給摯愛的親友難以平息的傷痛。

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