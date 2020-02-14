　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

新冠病毒源自大陸生物實驗室？　美國權威病毒學家回應了

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

在電子顯微鏡底下的病毒圖像，圖中橘色圓球狀為Convid-19病毒（網路截圖：@NIAID-RML）

▲在電子顯微鏡底下的病毒圖像，圖中橘色圓球狀為Convid-19病毒（網路截圖：@NIAID-RML）

圖文／鏡週刊

新冠病毒（COVID-19）的各種傳聞和病毒一樣持續擴散，甚至被形容已成了一種「訊息傳染病」（infodemic）。

有專家言之鑿鑿，認為病毒是從武漢生物實驗室流出，是人工合成的生化武器。不過，美國研究冠狀病毒的權威科學家認為，這種說法並無根據。

據英國金融時報報導，美國哈金森腫瘤研究中心（Fred Hutchinson Cancer Research Center）的貝佛德（Trevor Bedford）在西雅圖舉行的「美國科學促進會」的會議中提到，「沒有任何我們可以找出的基因修改的證據」，「現有證據認為（病毒的）變異與自然的演化完全一致」。

武漢肺炎是生化武器的謠言，最主要來源是一個印度科學家所發發表的論文，他在論文中宣稱，病毒有序列片斷與HIV病毒「難以置信的類似」。雖然這篇論文很快就撤回，但是謠言在社群媒體上已如火燎原。

貝佛德主持的實驗室專門進行病毒演化的研究，他指出這份研究報告「在許多層面上有錯誤」。他說冠狀病毒上與HIV相同的基因是「非常短的序列」，在自然界許多其他有機體中也存在，「在生命之樹中一次又一次地重複」。

貝佛德同時也駁斥新型冠狀病毒是由蛇或魚類傳染給人的說法。根據基因分析，最可能的情境是病毒在20-70年前從蝙蝠身上傳遞給另一種哺乳類。這個目前還沒有確認的中介動物，在去年的11月底或12月初把病毒傳染給了第一個人類宿主。

貝佛德目前主持全球Nextstrain合作計畫。這項計畫從1月開始，對中國復旦大學和中國疾病管制中心公布的新型冠狀病毒的基因組進行分析。目前為止來自全球的科學家已經發表了採自100名病患的病毒基因序列。

貝佛德說，病毒在人際傳播過程中緩慢出現變異。如今一名典型病患的體內，病毒的遺傳密碼上30000個生化字母大約有5個會出現不同，不過這些是隨機的改變，並不代表病毒的毒性變強、或是更具傳染性。

透過不同病患之間病毒的比較和了解病毒變異的速率，貝佛德的研究團隊同時也可估算出目前大致的病例數「最高可能約20萬」，這個數字和一些流行病學專家所估算的數字相符。不過貝佛德並不願對疫情的未來發展作預測。

參考資料：Financial Times


更多鏡週刊報導
【武漢封城】 美專家：封城是不可能的任務 甚至有反效果
【金正恩的疫情危機（上）】年度大閱兵靜悄悄　北韓會是全球防疫大黑洞嗎？
【金正恩的疫情危機（下）】九成對外貿易仰賴中國 病毒比禁運衝擊更大

ET快訊
好天氣掰！30℃狂降→剩7℃「時間點出爐」
台女上海返國！違規搭高鐵回高雄　衛生局到家門前堵人開罰
小孩被父母丟包？他批陳時中「2個不公道」：去看聯合國公約
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

杜特蒂對台硬了4天…突髮夾彎「取消旅行禁令」　菲律賓：即刻生效

日本消防員「搬過病患」就感染　單日8人確診累積259例

放學失去聯繫3天後尋獲屍體　奶奶難過PO孫女唱歌影片懷念

不斷更新／新加坡公布9例確診　累積67例「本土病例」佔3分之2！

新加坡再新增9確診病例「皆無旅遊史」　累積病例達67例

過世醫生家藏「2411具胚胎屍」！　護士揭秘辛：他們比賽「誰墮的多」

美國考慮台灣取代香港「網路樞紐」地位　成為跨太平洋光纖電纜登陸點

陣痛20hrs「生下半透明死胎」　母悲痛守屍旁...「唱兒歌+親吻」送最後一程

有症狀就要檢測　日厚勞省嚴令14天內到過湖北禁止入境

快訊／日本晚間又添3例！包括第3架包機乘客　1患者曾去過夏威夷

宿主之王！蝙蝠強大免疫+發燒　病毒存體內「練等」變煉蠱場

曝「當初選擇國籍的原因」求團圓 小明爸委屈訴：不想像黃安那樣

滯留湖北台灣人曝「民生物資短缺」　絕望嘆：我們不是病毒、生化武器！

咪妃設計浪漫惡整偷改證書名字 好友驚喜從伴娘變新娘：我結婚了

新北工廠深夜開紅光小門賣口罩　每人限200片居民：比排藥局棒！

館長PO圖罵「台灣卒仔」...吳宗憲直播開戰！　火大變臉：我一定找你付出代價

台灣醫療甘苦囝仔拚出來贏日本　超猛防疫體系讓WHO破例學習

「獅子LION」拍MV古董車意外撞山壁　蕭敬騰道歉...賠償40萬

1人940！全台最頂級電影院開箱 頭等艙級躺椅＋專人送餐超享受

撤僑回國「可拒絕檢疫」引眾怒 日本人羨慕台灣防疫的原因！

杜特蒂對台硬了4天…突髮夾彎「取消旅行禁令」　菲律賓：即刻生效

日本消防員「搬過病患」就感染　單日8人確診累積259例

放學失去聯繫3天後尋獲屍體　奶奶難過PO孫女唱歌影片懷念

不斷更新／新加坡公布9例確診　累積67例「本土病例」佔3分之2！

新加坡再新增9確診病例「皆無旅遊史」　累積病例達67例

過世醫生家藏「2411具胚胎屍」！　護士揭秘辛：他們比賽「誰墮的多」

美國考慮台灣取代香港「網路樞紐」地位　成為跨太平洋光纖電纜登陸點

陣痛20hrs「生下半透明死胎」　母悲痛守屍旁...「唱兒歌+親吻」送最後一程

有症狀就要檢測　日厚勞省嚴令14天內到過湖北禁止入境

快訊／日本晚間又添3例！包括第3架包機乘客　1患者曾去過夏威夷

快訊／西門町家樂福驚傳自殘！男子血濺家電區　刀割口腔、頸部

林哲熹夜闖女鬼橋　肩上多出重量「崩潰跑整晚」

杜特蒂對台硬了4天…突髮夾彎「取消旅行禁令」　菲律賓：即刻生效

李聖經私服穿搭最愛7單品　黑白灰上身立刻「變白又顯瘦」

簡廷芮逛大賣場超辣！　一轉身甩開風衣「裡面只穿內衣」

情人節晚間甜蜜蜜…住宅突然起火情侶受困！她抓鐵窗呼喊、男友躲廁所待救

日本消防員「搬過病患」就感染　單日8人確診累積259例

幕後／守住社區感染防線　陳其邁推科技防疫：健保卡一插就知出入境紀錄

打不死的蟑螂！　生命力強韌4面相「眼睛下三白」命理專家：毅力比常人堅定

台北OL捷運上腿軟！感冒狂咳「乘客怕爆」被救援　她眼眶秒泛紅

母子三人逛好市多「飲料倒水桶」　超扯接力賽！萬人譙翻：窮成這樣

國際熱門新聞

即／日本又添3例　1人去夏威夷

沖繩司機有戴口罩　仍染新冠肺炎

新加坡再新增9確診病例　累積病例達67例

搜出2411具胚胎屍！護士揭：醫生比賽「誰墮的多」

即／菲律賓撤了　解除對台禁令

千人性侵女大生　警察竟冷眼旁觀

洗澡配「充電中手機」！　15歲少女慘死浴室

東京再傳2計程車司機確診　全車行進行感染途徑調查！

陣痛20hrs「生死胎」　母悲痛守屍旁送最後一程

產檢超音波變靈異照　親媽也嚇壞

日本消防員搬過病患就確診　累積259例

北韓官員沒遵守隔離　直接槍決！

美國考慮台灣取代香港「網路樞紐」地位

更多熱門

相關新聞

漁業署：未經許可直航大陸最高罰1500萬

漁業署：未經許可直航大陸最高罰1500萬

新冠肺炎(COVID-19) 疫情在大陸持續延燒，為阻絕病毒侵入，漁業署表示，依據「台灣地區與大陸地區人民關係條例」第28條規定，目前漁船未經許可都不能再直航大陸地區，若違反條例，最高將直接開罰1500萬元。

康美樓家族「20人聚餐6人已確診」　百名鄰居緊急撤離！

康美樓家族「20人聚餐6人已確診」　百名鄰居緊急撤離！

蔡英文視察酒精工廠：產量穩定！盼維持每天生產20萬瓶75度酒精目標

蔡英文視察酒精工廠：產量穩定！盼維持每天生產20萬瓶75度酒精目標

外來人口不懂防疫　海山警臨檢宣導

外來人口不懂防疫　海山警臨檢宣導

關鍵字：

鏡週刊新冠病毒武漢肺炎COVID-19生化武器

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 寄生上流 反送中 捷運環狀線 Kobe 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

快訊／台女上海返國搭高鐵回高雄　衛生局上門堵人

畢書盡宣布閃婚「新娘身份曝光」！交往不到1年

小孩被父母丟包？他批陳時中「2個不公道」

畢書盡掰了8年秘戀閃婚！前女友發文吐心情

30℃狂降剩7℃　鋒面寒流全台轉雨

曾智希、姚元浩《玩很大》被連罵2周！

猛嗑生蠔！男「一晚連噴10次」送醫…醫曝超殘忍真相

差45歲孫嬤戀！80歲婦曝床事「用掉整條潤滑劑」：隔天走不動

幕後／菲律賓關鍵3方力量挺台　外交部沉住氣戰到最後一刻

5屁少亂按喇叭惹上「猛惡7球友」　慘被當球打

陳喬恩甜蜜慶情人節！嬌羞捧玫瑰「笑到眼睛不見」

朱立倫批發言失格　陳時中回應

經手病患染新冠肺炎「3基層醫師遭隔離」

蘇貞昌：高中以下開學後由教育部供給口罩

「肺炎1號」藥方正式公佈

更多

最夯影音

更多
宿主之王！蝙蝠強大免疫+發燒　病毒存體內「練等」變煉蠱場

宿主之王！蝙蝠強大免疫+發燒　病毒存體內「練等」變煉蠱場
曝「當初選擇國籍的原因」求團圓 小明爸委屈訴：不想像黃安那樣

曝「當初選擇國籍的原因」求團圓 小明爸委屈訴：不想像黃安那樣

滯留湖北台灣人曝「民生物資短缺」　絕望嘆：我們不是病毒、生化武器！

滯留湖北台灣人曝「民生物資短缺」　絕望嘆：我們不是病毒、生化武器！

咪妃設計浪漫惡整偷改證書名字 好友驚喜從伴娘變新娘：我結婚了

咪妃設計浪漫惡整偷改證書名字 好友驚喜從伴娘變新娘：我結婚了

新北工廠深夜開紅光小門賣口罩　每人限200片居民：比排藥局棒！

新北工廠深夜開紅光小門賣口罩　每人限200片居民：比排藥局棒！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面