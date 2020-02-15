調查局中生代崛起！22名一級主管人事大異動

圖、文／鏡週刊

調查局今（15日）發布22名一級主管人事調動名單，局長呂文忠基於專業能力與團隊精神及道德操守等各個方面條件，通盤考量後，在農曆新年後大規模進行世代交替，其中最受矚目的是，經濟犯罪防制處長伍榮春調任洗錢防制處長、桃園市調處長汪仁成升任毒品防制處長、台中市調處長蔡新堯升任經濟犯罪防制處長、福建省調查處長余福明高升台中市調處長。

其他榮升的異動名人事名單包括，兩岸情勢研析副處長劉文斌直升處長、廉政處副處長林玉珍升任國際事務處處長、台北市調處副處長孫承一升任保防處長、台北市調處副處長林中輝升任航業調查處長、高雄市調處副處長林志龍升任福建省調查處長。

此外，主任祕書事研究委員簡安祿調升主任委員，毒品防制處長單培祥、洗錢防制處長李宏錦、保防處長王北齊、諮詢業務處長夏紹達及總務處長陳國清等人均調升研究委員。

上述相關人事調動，均從本月19日生效，由於此時正值新冠肺炎肆虐期間，調查局仍配合中央防措施，全力查緝哄抬口罩或干擾防疫等不法，局長呂文忠更是緊迫盯人，協助相關機關為全民健康把關。

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