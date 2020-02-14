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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

【更生復歸系列影音】艾格諾先生放下刀槍，捲袖做蛋捲

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記者吳銘峯、王淑君／台北報導

少年不識愁滋味，20歲那年，艾格諾先生因為義氣幫朋友討債，卻犯下擄人勒贖，年紀輕輕遭判無期徒刑入監，18年後才假釋出獄。

黃金歲月在鐵窗內度過的他，即便不埋怨人生，但心中仍存有無解的遺憾。「我不怨懟自己的命運，我對自己的人生負責，但因為服刑卻沒能見到奶奶、爸爸的最後一面，是我最大的遺憾。我是奶奶帶大的，家人甚至不敢讓我知道奶奶過世了。」看的出淚水在眼眶中打轉，說完後，他靜默許久。

18年的鐵窗歲月，真的很久，所幸他找到了新的開始。「受刑人最多的就是時間，我開始看書也思考著未來。不想再過這樣的生活，但我不能下工場，在監學不到技能，出來後又能做甚麼？」他聽聞在蛋捲工場的同學說，南監蛋捲很有名、也賣很好，他請同學分享做蛋捲的技能，計畫出監後烘焙小時候記憶中飄香的蛋捲。

年少輕狂　20歲入監，40歲人生重來

削瘦身材戴上一副斯文眼鏡，如果不知道他的過去，艾格諾先生看起來就像是個時尚型男。20歲的他，只因朋友要他幫忙討債，拿著槍把欠債者挾持到山上，被依《懲治盜匪條例》重判無期徒刑。「當時看到起訴書中寫著求處死刑，還不知道怕，只想說，這是甚麼。欸〜真的是年少輕狂。」

在關押重刑犯為主的台南監獄服刑期間，十大通緝要犯的薛球、十大槍擊要犯的詹龍欄、張錫銘等都是他的獄友。關了十幾年，總是會接觸到一些事情，對製作蛋捲的興趣就是這時候萌芽。南監蛋捲一年營業額超過2千萬元，思考著將來出路的艾格諾先生覺得商機無限。

但因為累進處遇制度的關係，身為重刑犯的艾格諾先生無法進入南監烘焙坊學習烤蛋捲，夢想的蛋捲似乎成了空中畫大餅。「神為你關了一扇門，必定為你打開另一扇窗，」艾格諾先生因為擔任協助行政的工作，與不少烘焙坊內的同學有接觸，多方打聽下，記下不少烘烤蛋捲的秘訣。

更生復歸　自己的人生，自己做主

這個蛋捲夢在歷經5次假釋駁回後，終於在18年後得以圓夢。

出監後短暫擔任過廚房助理，之後進入知名蛋捲工廠工作。「小時記憶裡，蛋捲就是奶奶的味道，」被祖母帶大的艾格諾先生，想到蛋捲就想到奶奶的溫暖，「現在的蛋捲好像做不出以前的味道。」憑著對奶奶的記憶，艾格諾先生決定創業，在家人與更生保護會的幫助下，成立了「艾格諾先生」手工蛋捲品牌。

回歸社會後，艾格諾先生一直在找尋社會的認同，他說，「更生保護會的同仁們都很認同我們，即便我們曾經在人生的路途上走錯一步。」從媒合工作、提供創業貸款、安排攤位展售、協助接洽訂單等等，更生保護會為他做了許多，「他們的付出是沒有條件的。」

看著一根根香、濃、純的蛋捲，「我的手工蛋捲不加一滴水，更不加香精、防腐劑，不僅吃的安心，香酥扎實的口感更讓人一口就上癮。」原味、芝麻、海苔的經典口味香濃可口，創新研發的玫瑰與抹茶口味也相當受到年輕女性歡迎。艾格諾先生翻轉人生的故事，就從這一根根的手工飄香蛋捲開始，因為這是他對奶奶的承諾。「人生中誰沒有遺憾？但是我的遺憾卻成為我前進的動力。」

▼艾格諾先生手工蛋捲不加一滴水，香酥扎實的口感讓人吃過就上癮。（圖／記者宋良義攝）

▲▼更生人，艾格諾先生蛋捲。（圖／記者宋良義攝）

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