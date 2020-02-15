影／3名港人入境搞失聯！北市衛生局各罰7萬　送往集中檢疫所安置

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，日前有3名從香港入境的男女，入境後竟集體失聯，14日下午在西門町一家日租套房內被找到。台北市衛生局表示，將依法對3人分別開罰7萬元，3人共罰21萬元，現已送往集中檢疫場所安置。

▲香港夫妻帶著兒子入境台灣，原本要居家隔離14天，但卻在隔離期間趴趴走。（圖／記者邱中岳攝）

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台北市衛生局表示，此3名於2月8日自香港入境，依中央流行疫情指揮中心規定，自2月6日起中港澳入境之旅客均需進行居家檢疫14天，但此3名旅客並未於填寫之居住所進行檢疫，經民政和警政人員多次聯繫未果，隨即提送警政單位協尋。

衛生局表示，此3名失聯者因未履行居家檢疫之義務，為維護公眾健康權益，衛生局依照傳染病防治法第58條第3項規定，依同法第69條第1項第1款之規定，從重裁處7萬元罰鍰，3人共罰21萬元。衛生局已於2月14日開立裁處書。並移送集中檢疫場所安置。

另衛生局亦針對其他4名未配合居家檢疫擅離指定住所之民眾進行裁罰，此4位均為區公所健康關懷或現場訪查發現，並協同警察人員收集事證而通報開罰。

北市統計至109年2月14日止，共計開罰22人，21人違反居家檢疫規定分別裁罰1萬元罰鍰18人及裁罰7萬元罰鍰3人，1人違反居家隔離規定遭開罰6萬元罰鍰。