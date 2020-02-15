陳時中、侯友宜親赴烏來隔離檢疫所　視察防疫措施與武漢台商狀況

▲侯友宜。（圖／新北市政府提供）

記者羅婉庭／新北報導

衛福部長陳時中與新北市長侯友宜15日上午前往林口視察烏來隔離檢疫所，除了鼓勵所內第一線工作人員的辛勞，親自了解掌控狀況，也讓烏來區居民與新北市民知道，隔離措施絕對沒有問題，目前隔離中的武漢台商狀況良好。

陳時中與侯友宜結束視察後，侯因還有市政行程先行離去，陳時中向媒體表示，被隔離的武漢台商狀況良好、沒有問題；新北市府也特別準備了水果給工作人員，感謝他們這段時間的辛苦。

侯友宜中午受訪時表示，這段時間的防疫工作是中央跟地方並肩作戰，他身為地方的指揮官，收容安置的場所在新北市，他必須掌握狀況，因此親自前往了解。

他表示，收容安置所裡有很多的醫護人員、清潔人員、以及警察局、消防局人員，同心協力做好收容安置所工作，讓市民、國民安心。前段時間，他特別到附近去安撫居民，但更重要的是，地方指揮官一定要了解，相關單位同仁的辛勞，要值得肯定跟支持。因此，他特別請示中央，在收容安置一段時間以後，應關懷被居家隔離者、以及裡面辛苦的工作同仁，所以今天才會去收容安置場所探視。

至於內部狀況，侯友宜表示，防疫隔離都做到安全無虞，市民可以放心，收容安置的各個場館隔離等措施都做得非常到位，絕對不會有問題。

侯友宜說，居家檢疫者越來越多，光新北市就有3,822名，市府會運用所有的公務體系，不是只有民政體系，透過區公所以及戶政相關單位一起並肩作戰。

他也向中央建議，居家檢疫的通報時間能夠縮短，避免有空窗期，還有資料有錯誤的部分也希望盡量減少。他也藉此機會向陳時中報告地方狀況，讓中央了解，因為地方在執行面，一定有一些需要中央更清楚、更能夠精準掌握的。