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埔里虎頭山玩飛行傘…日男「人傘分離」墜地亡！　目擊者：他在半空中掙扎

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▲▼南投埔里日籍遊客跳傘「人傘分離」墜落樹林！尋獲時已死亡。（圖／東森新聞）

▲日籍遊客玩飛行傘「人傘分離」墜落樹林，尋獲時已死亡。（圖／東森新聞）

記者莊智勝／南投報導

南投縣埔里鎮虎頭山14日下午2時發生一起死亡意外，一名高齡79歲的日籍男子佐藤前往現場挑戰極限運動飛行傘，但佐藤卻在半空中因不明原因「人傘分離」，整個人當場頭部朝下「倒栽蔥」墜地，待被尋獲時已經明顯死亡。目擊民眾也直指，佐藤就在他眼前落下，還在扭動身體不斷掙扎，但整個過程相當快，短短數秒就聽聞「砰」的一聲落地聲響。

南投縣警消14日下午2許接獲通報，虎頭山一處竹林中有飛行傘玩家墜落，急需協尋搜救；警消隨後立即派遣消防車3輛、10人前往現場，但下午4時45分尋獲時，卻發現日籍男子佐藤已經明顯死亡。

警方初步調查，佐藤有豐富的飛行傘經驗，算是相當專業的玩家，14日當天下午才剛抵達埔里，一行6人就趕往虎頭山挑戰飛行傘，而佐藤是第一位出發，沒想到沒多久旋即發生意外。目擊的男子描述，當時他在虎頭山健行運動，聽到身旁有人呼喊後抬頭一看，就見到佐藤「人傘分離」在面前墜落，「過程中他都沒有喊叫，但有掙扎，頭部往下，然後傘就往左手邊飄走了，（人）倒勾下去，就幾秒鐘而已，3、2、1就砰一聲了！」

▲▼南投埔里日籍遊客跳傘「人傘分離」墜落樹林！尋獲時已死亡。（圖／東森新聞）

▲目擊男子說明事發經過。（圖／東森新聞）

針對這起意外發生原因，有飛行傘教練推測，可能在飛行之前身上裝備並未弄好，佐藤在調整的過程中，疑似因年紀大了、手臂無力，才會拉不住墜下。而詳細的事故原因，仍有待警方深入調查釐清。

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▼死者佐藤。（圖／東森新聞）

▲▼南投埔里日籍遊客跳傘「人傘分離」墜落樹林！尋獲時已死亡。（圖／東森新聞）

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