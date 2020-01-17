春安開跑首日埔里秒爆槍擊案　47歲男子彈卡下巴倒橋邊

▲警方在守城橋附近找到彈殼和彈匣。（圖／翻攝自Google地圖）

記者黃翊婷／綜合報導

為期15天的春安工作昨日（16日）開跑，沒想到當天晚間9時許就在南投縣埔里鎮發生槍擊案，47歲的張姓男子下巴中彈倒在守城橋附近，幸好送醫急救後暫時沒有生命危險。由於張男受到傷勢影響無法開口說話，警方詢問友人，初步推測應該與感情糾紛有關，全案目前仍在積極偵辦當中。

根據《中央社》報導，南投縣埔里警分局16日晚間9時許接獲民眾報案，指稱在守城橋附近發現一名男子倒臥在路邊，派員前往一看，沒想到男子的下巴竟然中彈，於是立即聯絡救護車將人送往台中榮總接受治療。

警方查出傷者是住在南投縣的47歲張姓男子，雖然子彈一度卡在下巴，但他獲救時意識清楚，幸好送醫治療後已經暫時脫離險境，只是受到傷勢影響無法開口說話，目前仍無法製作筆錄。此外，由於事發現場有發現彈殼以及彈匣，但並沒有找到槍枝，加上張男的友人透露這起事件可能與感情糾紛有關，對於整起案件的的來龍去脈，警方仍在積極追查當中。

巧合的是，全國警察為期15天的春安工作正好在16日晚間10時開跑，沒想到開跑前1小時就在埔里發生槍擊案，讓埔里警分局全員繃緊神經，並加緊腳步追查，希望能讓真相早日水落石出。