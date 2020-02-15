湖北全省封路　官二代po文「我爸派車接我回家」...網怒肉搜結果驚了

▲ 何昊的微博首頁。（圖／翻攝自微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

「你爹可能要大意失荊州了」的話題在微博掀起旋風，而事件起源於一位名叫何昊的男子，14日在微博發文，在湖北全省封路的情況下，自己通過「當官的」父親關係，從天門回到荊州。消息傳出後愈演愈烈，網友紛紛猜測何昊是湖北高官的兒子，但他本人則在道歉書中，揭露了父親的真實身份。

何昊14日傍晚發文，稱自己「從沒覺得我爸有多大本事，當了一輩子官我沒沾到一點好處，直到這次疫情，在全省封路的情況下，通過他的關係派車把我從天門接回荊州。」而他還曾在1月6日，po出一張支付寶年度帳單，2019年全年總支出超過280萬元人民幣。目前該帖文已被刪除。

▼何昊po出的支付寶賬單。（圖／翻攝自微博）

此事隨後在微博掀起旋風，網友不僅開始全力肉搜何昊的家世，而且紛紛向相關部門舉報。荊州網警巡查執法就在15日作出回應，「現在終於可以揭開謎底了，當事人何昊已在網上公開致歉（也正如我所說的，他的父親並不是你們瞎猜的那幾個人），而且事情原委也並非大家想像的那麼複雜、那麼『水深』。」

荊州網警巡查執法接著表示，「有關部門也正在對此事做進一步調查核實，相信用不了多久就會給大家一個正式回應和處理結果。」

▲網友紛紛猜測何昊的父親是湖北高官。（圖／翻攝自微博）

何昊本人則於今日淩晨4點18分po出道歉書，稱自己是一位在廣州從事服裝經營的個體戶，為了炫耀自己的成績，在微博發表了自己的支付寶年度賬單截圖，「這是我經營的流水賬單，賬單所反映的是真實的，並不是我父親給予的。」

他也開始就父親的身份表示，「我父親叫何炎仿，是荊州市商務部門的一名小小科長，也無權派車把我從天門接回，疫情期間，我在天門隔離了22天，急於回家，就要求我父親想辦法把我弄回。由於虛榮心作怪，在網上宣稱是我父親派車接回的，其實只是我父親利用他朋友的關係，在天門聯繫了一輛運輸生活物資的返程車輛將我帶回的。」

據荊州市紀委監委介紹，目前，荊州市紀委監委責成派駐紀檢監察組會同荊州市商務局黨組就此輿情反映的問題展開調查，荊州市商務局黨組已對何炎仿作停職處理。

▼道歉書全文。（圖／翻攝自微博）

目前發佈道歉書的賬號簽名處，寫著「脾氣不能大於本事」，而道歉書的貼文已關閉留言功能。此次事件被網友稱之為2020版的「大意失荊州」,「你這麼坑爹他知道嗎？」、「人家都是捐款、捐物資，要不就捐副省長捐書記，何公子就厲害了，情人節捐了個爹」、「感覺還是比較可信的，真有權他爸應該是把他送國外去，而不是弄回家」、「我感覺他還挺可憐的，真的，有點蠢的可愛」。

▼網警通報內容。（圖／翻攝自微博）