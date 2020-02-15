熟女「網戀軍官」假感情真詐騙　機警到派出所保住12萬元積蓄

▲蔡姓女子慌張的走進派出所，經員警詢問蔡女表示在交友軟體上，認識一名美國軍官跟她說有寄一個包裹給她，但遭到海關扣留要匯款4000元美金到指定的帳戶，員警隨即跟蔡女說這是詐騙常用手法，蔡女這才恍然大悟。（圖／記者翁進忠翻攝）

記者翁進忠／高雄報導

高雄一名蔡姓女子日前慌張的走進派出所，蔡女向員警表示在交友軟體上，遇到一名美國軍官主動加她好友，雙方認識三個月，該軍官常會在線上找她聊天噓寒問暖，軍官跟她說有寄一個包裹給她，但遭海關扣留要匯款4000元美金到指定的國外帳戶，員警隨即跟蔡女說這是詐騙常用手法，蔡女這才恍然大悟說好險有先到派出所詢問，不然她的積蓄可能就被騙走，離開前一直對員警表示感謝。

高雄三民第二分局高雄覺民派出所，警員吳嘉恩、林家佑日前值班勤務時，一名64歲蔡姓女子神情慌張走進派出所，員警見蔡女有些緊張，便請她先喝杯水，緩和一下情緒。警方表示，蔡女說三個月前在交友軟體上認識一名自稱是美國空軍軍官的男子主動加她好友，雙方認識後該軍官時常會傳送甜言蜜語及關心訊息給蔡女，蔡女不疑有他便與該軍官持續聊天，該軍官向蔡女說有寄送一個包裹到台灣要給她，不料包裹遭到海關扣留需要匯款4000元美金到該軍官所指定之國外帳戶，包裹才得以順利進入台灣。

員警聽完蔡姓女子敘述後，先詢問蔡女是否已經去匯款，蔡女向員警說還沒匯款給對方，員警這才鬆一口氣，隨即向蔡女表示這是詐騙集團常使用的手法，妳不是第一個被騙的，先前有太多這種案例，蔡女這才突然明白，表示還好有先到派出所詢問，保住她的積蓄沒被騙走，離開前不忘表示還好遇到暖心員警熱心協助並頻頻跟員警道謝。

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