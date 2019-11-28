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廣州打擊網路詐騙「刷臉認證」　90秒就知你是誰

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▲▼「真你」認證。（圖／翻攝自廣州公安局官網）

▲「真你」認證。（圖／翻攝自廣州公安局官網）

實習記者施怡妏／綜合報導

網路詐騙案例隨著科技的進步越來越多，廣東廣州公安局27日召開新聞發布會，研發出一款「反詐騙神器」，可以揭穿在網路上詐騙的假冒身份，透過「臉部辨識」的方式進行檢驗，過程只要90秒，就可以確認對方的真實身份，包括對方的自拍照片、註冊姓名、是否是本人操作等信息都能清楚知道。

根據廣州公安局新聞稿，在使用通訊軟體與對方聊天時，如果對方提出轉帳或是索取個人資料時，若覺得有疑慮，可以進入「網證CTID」微信小程序，點擊「真你」的認證按鈕，透過視窗向對方發起「刷臉認證」的請求。接受請求後，即可進行認證程序，驗證結果會透過信息回傳，如果對方不是本人操作，則會顯示認證失敗。網路相親或是家政服務等，也能透過此方式檢驗，只要持有身分證，都可以進行「刷臉」驗證。

「真你」的認證在微信的公測發布，意味著公安局對於詐騙行為從傳統的「事前宣講、事後追查」，進步到「事前宣講、事中干預、事後追查」，過程更完整，也更容易可以抓到詐欺犯。公安局未來也會持續加強反詐欺相關的研究，提供更有效的安全保護措施，提升用戶對網路詐騙的防範能力。，讓每個人都能受到保護，營造安全的網路環境。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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