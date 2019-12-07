暖警助迷路僑胞找到目的地　她跨海寄信感謝：台灣最美風景

▲員警收到僑胞寄來的越洋感謝信件。（圖／記者翁進忠翻攝）

記者翁進忠／高雄報導

從美國維吉尼亞州回台參加國慶活動的僑務咨詢委員趙小姐，到高雄訪友，結果錯過搭上客運返回台南，正不知怎麼辦，求助員警，順利解決問題。等到回到美國後，她越洋寄信感謝，「台灣最美風景」。

▲越洋感謝信件。（圖／記者翁進忠翻攝）

從美國維吉尼亞州回台參加國慶活動的僑務委員會僑務咨詢委員趙小姐，到高雄訪友因未順利搭乘客運班車返回台南，正不知所措時，求助正在九如閘道口執勤的交通大隊三民二分隊小隊長張國松，張國松知道後立即幫忙叫計程車，並告訴司機趙小姐是他的親戚，請一定要將她安全送達台南，事後並打電話確認是否已平安到達台南。

這個舉動讓趙小姐非常感動，也稱讚這是高雄最美的風景。趙小姐回到美國後，因為這起意外小插曲，讓離開故鄉很久的她，一直無法忘懷故鄉的人情溫暖，離鄉惆悵的心情也轉為溫馨美好的記憶，除了深受感動外並希望藉由書信表達內心感謝之意。

▲警方頒發獎狀表揚張國松員警熱心協助僑胞返家。（圖／記者翁進忠翻攝）

交通大隊收到信件後，對於張姓員警能秉持同理心，用熱情、愛心即時解決民眾燃眉之急，塑造警察親民服務的形象，也讓遠居國外僑胞，感受到台灣高雄暖溫暖，表達肯定。

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