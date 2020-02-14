菲律賓取消對台禁令！「苦主」星宇航空：宿霧航線仍延至7/1開航

▲星宇航空今年初首航。（圖／星宇航空提供）

記者李宜秦／台北報導

新冠病毒疫情蔓延，菲律賓10日宣布，基於一個中國政策，針對大陸、香港、澳門、台灣實施「臨時旅行禁令」，也禁止曾入境或停留台灣的外籍人士入境。星宇航空原訂4月6日開航宿霧航線，日前宣布延後至7月1日開航。菲律賓政府今日正式解除禁令，對此「苦主」星宇航空表示，仍維持延後計畫。

疫情延燒，星宇航空可說是最大苦主之一，不只剛開航的澳門航線暫停服務，原訂4月6日開闢的宿霧航線，也延至7月1日開航。不過今日菲律賓取消對台禁令，星宇表示，將維持延後計畫。

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▲星宇航空延後宿霧航線開航時間。（圖／星宇航空提供）

星宇航空指出，由於目前只有規劃澳門、峴港、檳城三條航線，因此整體影響較小，近期桃園-檳城及桃園-峴港航班皆正常執飛，從票務櫃檯到所有航班也全力配合及加強防疫措施。

星宇航空將協助受到宿霧線延後開航影響之旅客，後續改票或退票事宜。旅客若持有已開立之4月6日至6月30日桃園-宿霧往返機票，自即日起至2月26日止，敬請聯繫星宇航空客服中心申請改票或退票，免收改票/退票手續費乙次。透過旅行社購票之旅客，請聯繫原開票旅行社辦理。星宇航空客服中心聯絡電話:+886-2-27911199。退票需求可上網填寫「退票申請」表單。