俄國滑冰美少女「代替月亮懲罰你」　6月在日本出演月野兔





▲俄羅斯21歲滑冰選手梅德韋傑娃喜歡日本動漫，曾在2017年世界滑冰錦標賽cosplay月光仙子上場。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者簡立宇／綜合報導

俄羅斯21歲女子花式滑冰選手葉甫根尼婭.梅德韋傑娃（Евгения Армановна Медведева／Evgenia Armanovna Medvedeva），將在6月5、7日於日本KOSE新橫濱溜冰中心演出《美少女戰士Prism On Ice》，同時扮演水手月亮「月野兔」的角色。她13日在IG上PO出自己Cosplay的照片。

早在2017年的世界花式花冰團體錦標賽（World Team Trophy），梅德韋傑娃就曾經穿著《美少女戰士》中月野兔的裝扮上場，結合故事情節與音樂演出，她在冰上快速的滑行、旋轉，不需要任何特效後製就真人重演動畫，是視覺的享受。

梅德韋傑娃在IG中貼出她「頭戴月光仙子金色雙馬尾」，穿著杏色套裝的照片，擁有外國深邃臉孔的她，將可愛的動漫角色穿出幾分冷豔的味道。

梅德韋傑娃曾獲得2016、2017年世界花式滑冰錦標賽冠軍，創造了13次世界紀錄。身為動漫迷的她，喜歡《美少女戰士》、《東京喰種》、《死亡筆記本》等動畫，這一次她將再次穿起月野兔的衣服，腳踩溜冰鞋，用曼妙舞姿「代替月亮懲罰你」。