和歌山醫院新冠肺炎確診連爆！　和歌山知事：不太可能院內感染

▲日本和歌山縣濟生會有田醫院 。（圖／達志影像／美聯社，下同）

中央社／東京14日綜合外電報導

日本和歌山縣一所醫院先後確診醫師與患者感染新冠肺炎，外界憂慮是否造成院內感染，不過，由於研判醫師與患者並無接觸，和歌山縣知事仁坂吉伸說，不太可能出現院內感染。

日本和歌山縣一名50多歲日本男性醫師，昨天確診感染俗稱武漢肺炎的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）。日本放送協會（NHK）報導，今天在和歌山縣確診感染武漢肺炎的是70多歲男性，目前症狀嚴重，由於曾在昨天確診醫師服務的濟生會有田醫院短暫住院，令人憂慮是否造成院內感染。

和歌山縣政府表示，這名70多歲男性家住和歌山縣，本月1日先到縣內的醫療機構就診，之後在6日住進濟生會有田醫院，並在13日轉診到其他醫院。仁坂說，確診男性醫師6日已在家療養。

仁坂說，這名70多歲男性是在確診的男性醫師出現發燒等症狀後，才住進濟生會有田醫院；70多歲男性住院時，男性醫師已在家療養，所以不太可能出現院內感染。

這名70多歲男性雖然正接受治療，但症狀嚴重，無法接收外界訊息，所以目前仍不清楚近期有無中國旅遊史，及是否有跟來自中國的人士接觸。

至於50多歲男性醫師的發病過程，根據厚生勞動省官網資訊，他在1月31日出現發燒及全身疲倦症狀，到了本月5日除了微燒外，還出現腹痛等症狀，本月8日發燒到攝氏38度，共前往2處醫療機構就診，並於10日住院。（譯者：黃名璽/核稿：張曉雯）