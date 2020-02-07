真霸氣！　光華高中全國技競抱2座金手獎4座優勝1座團體獎

▲全國高級中等學校商業類及家事類科學生技藝競賽，台南市光華高中學生表現亮麗，獲「金手獎」2座、4座優勝、1座團體獎。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

全國高級中等學校商業類及家事類科學生技藝競賽，台南市光華高中學生表現亮麗，手工藝職種和電腦繪圖職種榮獲兩項職種「金手獎」殊榮，另3項職種獲得4項優勝，商業廣告職種榮獲團體獎第12名。

其中有4位畢業於國中技藝班，從國中就開始扎根，到了技高再升級，不但是爭取保送國立科技大學的踏板，更成為學生進入優良企業的途徑，前途將不可限量。

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光華高中流行服飾科陳佩榆，參加全國家事類技藝競賽手工藝組榮獲「金手獎」全國第3名，多媒體設計科林于琳參加全國商業類技藝競賽電腦繪圖組榮獲「金手獎」全國第10名，商業經營科柯韋辰榮獲文書處理組優勝，餐飲管理科陳苡睿榮獲中餐烹飪組優勝，多媒體設計科吳鈺婷、楊旎瑄榮獲商業廣告組優勝。校長張淑霞表示行行出狀元，獲獎不但是對學生鼓勵，也是對學校辦學的肯定，打造一個完善的技職教育環境，讓技高學生適性揚才是技職教育的首要目標。

手工藝金手獎陳佩榆說：「從成為選手的那一刻起，一有時間就會觀看許多的手工藝影片，從中尋找創作靈感，學科方面無時無刻勤抄寫筆記，整理手工藝學科的重點。除了每天固定練習，假日也不例外，半年來不知裁了多少布、縫了多少針，終於鐵杵磨成繡花針獲得佳績」。

電腦繪圖金手獎林于琳從國中就參加國中技藝班，對設計非常有興趣。由於家境不佳原本想讀建教合作班，因某個機緣而選擇「光華動漫國際特色班」開啟另一扇窗。林于琳表示：從基礎手繪到電腦繪圖確實需要學習更多的軟體工具，花更多的時間練習，但是創意潛能開發卻是需要在一個充滿創意能量、尊重自主的環境才能併發，剛好光華設計群專業師資提供這樣的軟實力。

校長張淑霞表示，除了學生努力表現優異之外，無論有得獎或沒得獎，都要感謝所有陪伴學生一路走來的指導老師，他們犧牲假日無怨無悔，都是培育各專業領域的第一功臣。