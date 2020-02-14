影／新冠肺炎日本34確診、1死亡　指揮中心發布「第一級旅遊警示」

記者嚴云岑／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，日本已累積34起確診病例，其中1人死亡，停泊在橫濱港的鑽石公主號，則有218人確診。中央流行疫情指揮中心表示，基於防疫安全，指揮中心今日宣布，即日起提升日本旅遊疫情建議等級至第一級注意（Watch），民眾應遵守當地一般預防措施。

▲新冠肺炎延燒鑽石公主號已有218人確診。（圖／達志影像／美聯社）

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日本境內截至今（14）日，已有34人確診新冠肺炎，雖然當局並未承認有社區感染，但13日和歌山縣一名50多歲日本男性醫師確診後，曾經看診的70多歲病患也出現症狀，病毒檢測為陽性，目前仍在調查是否為院內傳染。

▲中國大陸河南浙江、日本旅遊警示。（圖／疾管署提供）

指揮中心表示，將嚴密監控疫情變化，視疫情演變隨時調整旅遊建議範圍，再次呼籲民眾應落實肥皂勤洗手、避免觸摸眼鼻口，及做好咳嗽禮節。

民眾自國外入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合各項防疫措施；返國後14天內如出現疑似症狀，可撥打免付費防疫專線1922(或0800-001922)依指示戴口罩儘速就醫，並請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以及時診斷通報。