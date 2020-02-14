卸下口罩戴上工程帽　韓國瑜回歸市政開直播：情人節快樂！

▲高雄市長韓國瑜開直播視察中華地下道。（圖／翻攝韓國瑜臉書）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市長韓國瑜14日下午6點在臉書開直播，與工務局長吳明昌關心中華地下道填平工程，而畫面中卻可以發現，韓國瑜在這次視察過程並沒有戴口罩，而是戴上工地安全帽，還特別向大家祝賀情人節快樂。

為什麼特別在中華地下道開直播？韓國瑜表示，因為高雄市民對中華地下道有很深的感情，很多人都希望了解填平工程，所以特別安排直播，「不是故意選在情人節哦！今天是情人節我知道」，只是想讓大家了解，中華地下道再20多天就通車了。

▲韓國瑜向來往民眾揮手致意。（圖／記者許宥孺翻攝）

吳明昌指出，一般回填工程至少要3個月以上，但中華地下道是重要的南北來往要道，因此提早2個月完工，規劃分3階段工程，目前拆除、回填工程已經完成，12日先行開放北向便道，接下來要將主線道回填混凝土，經過兩側滾壓測試完成，再把所有標線、標誌做好，預計3月初就可以開放通行。

▲高雄市長韓國瑜開直播視察中華地下道。（圖／記者許宥孺翻攝）

韓國瑜在直播中再次提及高雄市政成績：「我要向高雄市民報告，工務局很辛苦，其他局處也很辛苦！」韓國瑜指出，衛生局現在在忙肺炎防疫，昨天開始啟動撲滅登革熱計畫，再加上流行感冒，衛生局忙到起喘不過來；水利局負責下水道清理，我們已經清了3千多公里，基隆到屏東才400多公里；還有觀光局、警察局、消防局、教育局、農業局…每個局處都動起來！」

幕僚在旁邊則是打趣的問：「市長，你這樣讓大家都忙起來了！會不會你害大家今天都沒有情人節過？」韓國瑜則是大笑，並表示：「工務局同仁大家忍耐一下！今天情人節，大家稍微晚一點下班，我們不是故意選在情人節的！」

►我沒有遲到，是時間遲到了！

【更多新聞】

消防員出勤遇車劫開顱搶救12hr 還有5歲兒要養...他昏迷指數3衝6



火場老將出勤遭撞當場拋飛車外 同事強忍淚水：他都可以退休了



肇事原因曝！水箱車出勤撞聯結車翻180度 非酒駕「搶快是主因」



獨／高雄水箱車車禍！消防員1死4輕重傷 韓國瑜深夜趕赴急診室



影／驚悚影片曝！水箱車與聯結車擦撞「180度旋轉翻覆」 高雄消防員1死4傷