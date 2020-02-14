高一男想當「師傅」！謊報年齡：我高三天蠍座…幫男客揉揉摸摸　老闆下場曝

▲高一男為應徵情色工作室「師傅」工作謊報年齡，害老闆差點GG。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／高雄報導

高雄一名郭姓男子與友人林男開設「情色工作室」，工作室內男師專替男客進行半套、全套性交易。一名就讀高一男學生想應徵，因為擔心自己未滿18歲無法錄取，決定虛報年紀，工作室被查獲後，郭、林2人險多吃上一條違反《兒童及少年性剝削防制條例》官司，法院最後給予2人緩刑3年。可上訴。

檢方查出，郭男自2017年底起，利用網路架設「男極SPA公司」網站，並租下4間套房作為工作室，透過友人介紹或在網路上招募願意從事性交易的男性「師傅」，再以LINE媒介師傅與男客進行半套或全套性交易；林男則是負責網站更新、協助聯繫等業務。

工作室的經營方式為，男客先透過LINE群組或撥打行動電話與林男聯繫預約，再依郭男或林男指定的時間地點（工作室、飯店、摩鐵）與師傅從事性交易，完成後由師傅向男客收取性交易費用，「半套」每次1600元起至2000元不等，「口交」則加收500元，「性交」則加收1000元。

2019年6月5日下午2時許，警方持搜索票到工作室，這才當場查獲正在進行性交易的2名男客、2名師傅，並將28罐潤滑油、108個保險套等證物查扣，同時也發現竟有一名師傅未滿18歲，訊後將郭、林2人依違反《兒童及少年性剝削防制條例》和妨害風化等罪送辦。

郭、林向檢方坦承經營工作室，但否認故意招募未滿18歲的師傅伊森，辯稱，「他說他是高三的學生，快滿19歲了，他說他是89年次11月天蠍座，我知道嚴重性，因為會害到客人，我沒必要為了一個師傅做這種事」；伊森作證時則稱，「我當時高中一年級，但跟他說我是高中三年級，我有謊報年齡，故意把年齡報大一點，他沒有看我的證件」。

高雄地方法院審理後，最後僅依共同犯圖利容留猥褻罪，判郭男有橋徒刑4月，得易科罰金12萬元，緩刑3年，並於判決確定後6個月內向公庫支付10萬元；至於林男則被判處有期徒刑3月，德得易科罰金9萬元，緩刑3年，並於判決確定後6月內向公庫支付5萬元。全案仍可上訴。

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