影／汐止車禍撞擊瞬間曝！20歲騎士「2砂石車中間」高速狂超…下秒猛撞賓士送醫亡

記者游宗樺、戴若涵／新北報導

新北市汐止區大同路一段與樟樹一路路口12日發生一起死亡車禍！一名43歲的賴姓賓士駕駛當時正在停等紅燈，孰料，下秒20歲潘姓男子竟騎著機車高速從後方撞上，潘男當場摔落地面，送醫搶救後仍不幸身亡，如今事發時的撞擊畫面也在網路上曝光！

▲▼汐止大同路12日清晨發生一起死亡車禍 。（圖／翻攝自Facebook／汐止集團，下同）

回顧事發經過，12日清晨6時許，賴男開著賓士在大同路內側車道停等紅燈，而潘男則騎乘機車沿著大同路往基隆方向行駛，行經事故地點時，潘男疑似變換車道不慎，竟高速朝賴男的賓士車屁股猛力撞去，當場倒地全身挫傷。

警消人員獲報到場處理，趕緊將潘男送往汐止國泰醫院搶救，但仍宣告不治。警方初步檢測，發現賴男並無酒駕，而潘男則待抽血檢驗，詳細肇事原因仍有待進一步調查釐清。

這起事件發生後，有網友在臉書社團「汐止集團」中PO出事發時的監視器畫面，提醒民眾「視線所不及，油門勿到底」！影片中可見，大同路上當時有2輛砂石車接續而行，潘男車速相當快，先是從大同路外側超越後方的砂石車，下秒疑似因閃避不及撞上賴男的賓士車釀成悲劇。

▲▼潘男疑似因閃避不及當場撞上賓士車屁股。（圖／翻攝自Facebook／汐止集團，下同）

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