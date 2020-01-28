「這家小姐很敢玩」…他進按摩店全套激戰　玻璃窗被看光光還進警局

▲女子開設的按摩店遭警方抓包提供性交易服務。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳羿妏／台北報導

陳姓女子在台北開設一間按摩店，不料某次臨檢遭警方抓包，提供性交易服務，針對指控矢口否認，而該房間內除了被警方查獲有用過的保險套，男客還被陳女問過「要好玩的？」。台北地院審理，依妨害風化罪判陳女有期徒刑4個月，得易科罰金12萬元。

判決指出，陳女是櫃檯接洽人員，根據需求類型「半套」、「全套」，分配店內的按摩小姐給男客們，進行「性交+按摩」雙重服務，藉此額外獲利。男客於2018年6月1日晚間到按摩店，選擇「全套」，孰料才剛結束，竟遇警方臨檢，還被查到廁所馬桶內有使用過的保險套，事後與陳女、按摩小姐一同到案說明。

陳女全盤否認，強調店內的小姐只提供「純按摩」，絕不會與男客發生關係，認為警方查獲的保險套只是想栽贓她。男客則提到，朋友介紹他「這間技術不錯，小姐很敢玩」，表示店家提供性交易，而當時陳女還問「要好玩的？」，證明當時櫃台有詢問性交易的事情。

法官根據監視器畫面發現，按摩小姐竟身穿無袖上衣加迷你裙，服裝暴露與正當按摩有別，再加上該房間沒有上鎖，還有一塊A4大小的透明玻璃窗，足以透視內部所有情況，認為若店家沒有事先允許，按摩小姐不可能大膽與男客發生性關係。

台北地院審理，她安排按摩小姐與男客進行性交行為，再從中獲利，被告後還矢口否認，沒有悔悟之心，依妨害風化罪，判有期徒刑4個月，得易科罰金12萬元。

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