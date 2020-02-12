狂吃姐姐小三「激情全都錄」！正宮翻手機崩潰…他喊：我寂寞難耐　下場曝

▲人夫偷吃大3歲姐姐，還將性愛影片放在手機內被正宮發現。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者戴若涵／台北報導

台北市一名人夫阿俊（化名）偷吃大他3歲的女子阿欣（化名），正宮翻看手機的時候，意外發現丈夫與他人的「親密交疊影片」頓時崩潰，決定提告，法院審理後，刑事部分判阿俊與阿欣各有期徒刑2月，得易科罰金6萬元；民事部分，2人則需賠償正宮40萬元，可上訴。

判決指出，阿俊與妻子於2012年3月29日結婚，隔年生下一子，而阿欣明知道阿俊是有婦之夫，卻仍在2017年11月12日晚間，在租屋處內與阿俊發生性行為，2人還將性愛影片存在阿俊的手機裡頭。同年11月20日晚間，阿俊妻子驚見丈夫手機中的這段影片，才知道遭丈夫背叛，決定提告，並向2人求償100萬元，雙方最後以離婚收場。

阿俊辯稱，與妻子早就因為感情不睦而分居，且論及離婚，他是因為寂寞難耐才會跟阿欣發生婚外情；阿欣則是坦承與阿俊發生不倫戀，但自己經濟狀況不佳，希望法官能酌減精神撫慰金。

台北地方法院審理後，刑事部分依通姦罪分別判阿俊與阿欣有期徒刑2個月，得易科罰金6萬元；至於刑事部分，法官認為正宮求償百萬精神撫慰金數額過高，應以40萬元為妥，判2人應負連帶賠償責任。全案仍可上訴。

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