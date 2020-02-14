金髮妹坐博愛座遭扯髮+巴頭！最狂大媽嗆：你是XX不舒服？衝動下場出爐

▲捷運車廂內大媽為博愛座上演摔角秀，衝動下場出爐。（圖／翻攝爆料公社）

記者陳羿妏／新北報導

台北捷運去年9月29日晚間1名大媽因為是否要讓座，把坐在博愛座上的金髮妹強行拉起，再猛巴頭、甩巴掌，行徑相當誇張。事後，金髮妹也立即向警方報案提告傷害，日前新北地院審理出爐，大媽被依傷害罪，判處拘役10日，得易科罰金1萬元。

據當時乘客的手機影片顯示，該名大媽當時趁捷運停靠於板南線新埔站時，走向身體不適的金髮妹前方，示意要對方讓出博愛座給1名阿伯，然而對方不願，她竟爆粗口「 妳是X掰不舒服是不是？」，還拿出「粉紅小卡」喊著：「我有這張手冊麻煩妳起來」、「滾」，再強扯金髮妹的頭髮，直接在車廂內上演摔角秀，害對方頭皮及右小腿挫傷。

與金髮妹一同搭捷運的丈夫也說，妻子當下有表示因為身體不適才會坐博愛座，結果對方竟突然大打出手，絕對會驗傷提告。法官認為，大媽僅因為一時情緒就動手，遇事無法理性處理，認為她沒有尊重他人權益的觀念，考量她領有身心障礙證明，與金髮妹尚未達成和解，因此新北地院依傷害罪，判大媽拘役10日，得易科罰金1萬元，全案可上訴。

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