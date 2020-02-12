懷疑是小三…把短裙妹「白內褲」全錄下！醋女硬扯：影片定格才看得清楚

▲女子還健腹器給前男友卻偷拍幫忙代收鄰居的「裙底風光」。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳羿妏／基隆報導

基隆孫姓女子拿健腹器要歸還給黃姓前男友，因為對方不在家，莊姓女鄰居便出面代為收取，不料2人一起上樓時，孫女竟以「存證名義」以手機偷錄莊女的裙底風光，還傳給別人看。事後莊女得知後立刻報警，經基隆地院審理，判孫女拘役60日，得易科罰金6萬元。



判決指出，孫女先前與黃男分手時，就曾多次傳訊息給莊女「不知道你鄰居（黃男）下午要陪你」、「聚餐完照顧你」，認為莊女是害她分手的主因而心有芥蒂。2018年6月27日孫女拿著健腹器到黃男住處，要求代收的莊女上樓時走她前方，見莊女身穿連身短裙，便拿起手機由下往上錄影，拍到莊的白色內褲及大腿，還傳給黃男和洪男。

孫女辯稱，是黃男要求她拿到健腹器必須錄影存證，並且告知聚餐會遲到才會拍的，還說影片定格才看得到內褲；黃男說，從來沒有提出過這種要求，當時收到偷拍影片時，孫女一字都沒打，打開一看才知她偷拍；洪男則提到，看完影片有看到白白的，而白色的部位的確是一般女生會穿內褲的地方，認為沒拍到內褲拍大腿，也算是侵犯女性隱私部位。



法官勘驗影片及上述說詞，認為孫女同為女性明知是私密部位，仍偷拍還惡意散布，舉出偷拍的原因也非正當理由。最終基隆地院依竊錄他人身體隱私部位、散布竊錄他人身體隱私部位內容罪，判孫女拘役60日，得易科罰金6萬元。



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