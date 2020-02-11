與母吵架亂砸東西…上銬竟譙警「X掰阿」！高雄男辯：我在罵我媽

▲男子與母親大吵砸東西，碎念警方髒話遭提告。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者陳羿妏／高雄報導

高雄孫姓男子與母親發生口角衝突，還砸家中物品，母親連忙報警處理，不料警方到場後，孫男上銬時竟還狂念「機掰阿」。對此，負責的張姓員警認為孫男根本是妨害公務，決定搜證提告。橋頭地院審理，依侮辱公務員罪，判孫男拘役10天，得易科罰金1萬元，緩刑2年。

判決指出，2019年5月20日早上孫男在家與母親吵架，一氣之下亂砸東西，嚇壞的母親趕緊報案。楠梓分局右昌派出所的警員到場處理後，對孫男實施保護管束，將人上銬準備帶回警局，不料孫男竟開始瘋狂碎念「機掰阿」，讓一旁的張警感到不適，而辱罵過程全部被錄起來了。

孫男辯稱，就他的認知來看，「機掰阿」本身是罵女人，「幹你娘機掰」才是罵男人，強調「自己當時是在罵媽媽」，沒有要侮辱警察的意思。然而，與張警一起辦案的賴警則說，孫男當時罵人時，是朝張的方向來罵，也確認孫沒有罵過母親「機掰阿」。

法官認為，孫男的說詞僅是為了卸責，雖然「機掰阿」有隱含女性性器官的意思，但一般社會並沒有明確規定只能以這詞罵女人，覺得孫男侵害員警執法尊嚴，藐視執法公權力，因此依侮辱公務員罪判拘役10天，得易科罰金1萬元，緩刑2年，仍全案可上訴。

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