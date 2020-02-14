從松山機場回花蓮有多難？專車晃點又不准搭飛機…她被迫緊戴口罩搭火車

▲女子PO文抱怨剛從上海返台的妹妹回花蓮「只能搭火車」，衛生局回應了。（圖／翻攝臉書花蓮爆料王）

記者陳羿妏／花蓮報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續，1名黃姓女子於臉書《花蓮爆料王》PO文訴苦：「從松山機場回花蓮有多難？」提到妹妹13日剛從上海回來，但家裡沒車可接送，接連撥打1922防疫專線、花蓮衛生局，詢問是否可以搭飛機，但最後卻要妹妹全程戴口罩搭火車，這樣的做法讓她有點無奈。

黃女說，妹妹13日從上海返台，下午2點抵達松山機場後，被告知不會有計程車會載她回花蓮，於是撥打1922，獲得衛生署疾病管制局的回應是會派專車接送，但妹妹竟等了1小時多仍無回應，直到下午4點多1922專線把電話轉接給花蓮衛生局，請妹妹改搭計程車到火車站，轉乘火車到花蓮。

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黃女提到，當下妹妹有表示已經購買飛回花蓮的機票，詢問是否可搭飛機，但負責人員不允許，最終妹妹依照規定乖乖搭火車回花蓮。黃女認為，妹妹一開始的做法，是希望可以選擇1個「接觸少人」的返家方式，卻感覺政府沒有完善配套措施，感覺有點糟。



對此花蓮衛生局的偕姓技正表示，當天下午4點多接獲通報後，立即提出2項方案：第一請黃女家人自行接送妹妹，第二則是搭計程車返回花蓮，然而黃女的妹妹當時確認過家中沒辦法到台北，而松山機場該處無計程車可以載去花蓮，因此最後衛生局人員才會提出「全程戴口罩搭火車」的方案處理。

偕姓技正說，從松山機場離開到火車站，再搭火車到花蓮的過程，他們全程都有透過通訊軟體全程緊盯黃女的妹妹，提醒她一路緊戴口罩，並且紀錄計程車車牌號碼、司機名稱，以及搭火車的車廂、座位號碼，最後到家也要求黃女的妹妹必須回報，確認防疫沒有疏失。

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