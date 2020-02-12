東森購物王令麟號召千萬會員挺小農　2/13首波開賣鳳梨釋迦

▲東森購物旗下電視購物及購物網將於2月13日（四）中午12：40開賣鳳梨釋迦。（圖／東森購物提供，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

武漢肺炎（新冠病毒，COVlD-19）疫情衝擊台灣農業，東森購物董事長王令麟日前率先響應農委會政策，表示將力挺在地農產品，不計成本幫助農民銷售。東森旗下電視購物與購物網等通路，預計於2月13日（四）中午12:40開賣「台東綠寶石」鳳梨釋迦，10台斤裝組合，內含約9～11顆，東森價新台幣750元。

素有「台東綠寶石」之稱的鳳梨釋迦，甜度高達23級以上，富含蛋白質、鉀、鈣、鎂和維生素C等營養，更具備養顏美容、增強免疫力與抗癌的功效，有「世界三大美果」之稱。

▲東森農場嚴選台東鳳梨釋迦，新鮮現採、產地直送。

東森農場嚴選台東鳳梨釋迦，採自然熟成、新鮮現採、產地直送，以及具備外銷等級A果規格裝箱出貨，讓消費者能感受到鳳梨釋迦的紮實果肉、皮薄肉多與香甜。東森旗下電視購物CH 47與ETMall購物網等通路將同步銷售鳳梨釋迦之外，農委會主委陳吉仲也將獻上電視購物處女秀，現身LIVE直播現場，親自推廣台灣在地農產。

東森購物力挺在地小農不遺餘力、銷售成績輝煌，曾多次與農委會合作力挺在地小農，舉辦公益義賣，號召會員一起發揮愛心幫助農民渡過難關。東森購物與各地小農合作，從新竹桶柑熱銷36萬顆、雲林高麗菜40分鐘售出超過17,000顆、屏東金鑽鳳梨首播秒殺賣出共3,000顆至高雄美濃北蕉開賣33分鐘12噸全數完銷等，每一檔都賣出好成績。

面對新冠疫情，東森購物表示，將號召千萬會員與農民站在一起，除不計成本協助台灣農民販售，也持續秉持「東森嚴選」精神，為消費者尋找台灣各地優質農產品，同時拋磚引玉，期望其他企業也能一起加入，共同支持在地農業。