疫情影響來客數直直落　台中名店阿秋大肥鵝「餐券抵薪水」觸法

▲阿秋大肥鵝餐廳爆用餐券抵員工薪水，勞工局將依法開罰。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情影響產業！台中知名餐廳阿秋大肥鵝日前太平店才收掉，又傳出將員工變相減薪，以餐券抵薪水，涉嫌違反《勞動基準法》。台中市勞工局經前往勞動檢查，證實確有其事，將依法開罰，最高可罰100萬元。

台中知名餐廳阿秋大肥鵝因疫情影響，導致業績大幅下滑。業者雖祭出相關措施，並開記者會宣傳防疫措施完善，並祭出促銷活動留客，日前太平店卻仍收店，還傳出有員工指控公司變相減薪外，還未經勞工同意，用餐券折抵薪水，有人一抵就抵掉3千元，希望員工能共體時艱。中市勞工局今天上午得知後，立刻前往實施勞動檢查。

▲肺炎疫情重創產業業績，尤其是餐廳幾乎都沒人到現場消費。（圖／台中市政府提供）

業者否認餐券折抵薪水，表示餐券是公司本來就有賣，鼓勵員工做業務，並比照給顧客的優惠價，並沒有強迫。。

勞工局勞動基準科長曾傳銘表示，初步發現該公司確有以餐券替代薪資給付，且未經勞工同意直接變更工資給付方式，改以實物給付，等同工資未全額給付，已違反勞基法第22條第2項規定，依同法第79條規定，得處2萬元以上100萬元以下罰鍰。

曾傳銘說，法條明訂，勞資雙方雖可在勞動契約內，訂明一部分工資以實物給付之，但所稱「勞動契約內訂明」，限於勞雇雙方均無爭議才能施行。不得未經勞工同意，逕自變更給付方式或以實物給付替代。

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