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東森購物獨賣阿瘦全新健康機能鞋　雙氣墊避震走路更輕快

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東森購物推獨家MIT阿瘦雙氣墊避震休閒鞋（圖／東森購物提供）

▲阿瘦皮鞋推出雙氣墊健康休閒鞋，將於2月13日（四）晚間22:40於東森購物CH46首賣。（圖／東森購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

防疫除了配戴口罩、勤洗手，也要提升自我抵抗力，包括均衡飲食、適度運動、充足睡眠、規律的生活習慣，都是顧好免疫力最務實的自保方法。其中，運動不一定要上健身房，多走路也可以，簡單容易做，適合大多數人。而選對鞋子可以讓走路更輕鬆自在，看準市場對於健康機能鞋款需求提升，東森購物與阿瘦皮鞋合作，持續引進舒適鞋款之外，更推出獨家首賣的雙氣墊避震休閒鞋。

根據阿瘦皮鞋最新出爐的大數據資料顯示，高達9成以上國人步態有內偏或外偏的異常情況，其中高達93%有足底壓力集中於前掌的情形。針對久站、久走等足部不適常見問題，阿瘦結合專利鞋墊科技及獨家彈力推進氣墊設計，打造全新「全防護雙氣墊避震健康鞋」，提供輕鬆、柔軟、靈活的穿鞋體驗。

阿瘦皮鞋進駐東森購物，此次主打雙氣墊健康休閒鞋，重點在於減壓抗震功能不斷提升後，具有獨特性能的雙氣墊構造，可配合步行時重心移動的軌跡，依照足底承受到的不同壓力，滿足「前掌彈力推進」、「全足弓穩定支撐」、「後跟減壓吸震」不同位置的需要，提供最大的緩衝，增強舒適感，給予腳部最適當的保護。

東森購物表示，「雙核心避震氣墊健康休閒鞋」結合足部健康及輕便俐落的生活美學，分別有黑色、粉色兩款可選，無論上班或居家，皆能更輕鬆自在地通勤、工作、運動，滿足追求健康機能與時尚兼具的需求。將於2月13日（四）晚間22:40在東森購物CH46首賣。

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