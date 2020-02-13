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老建商怕婚外情曝光　黑道大哥找「維安查報隊」聯手狠削550萬

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▲▼1105北檢司法黃牛案。（圖／記者羅志華攝）

▲警員王柏鈞涉嫌聯手黑道分子向建商詐財已遭起訴。（圖為資料照／記者羅志華攝）

記者劉昌松／台北報導

年近80歲的廖姓建商因為和有夫之婦交往，擔心被人發現，找上綽號「黑人」的天道盟不倒會大哥賀鈿灃幫忙，賀佯稱委託「維安查報隊」處理，實際上涉嫌勾結警察王柏鈞，回過頭來向建商詐財550萬元，台北地檢署1月將王警等3人起訴後，本月12日將逃亡的賀男緝捕到案，向法院聲請羈押，13日下午獲法官裁准後，被送上囚車押往台北看守所。

單身未婚的廖姓建商和年約60歲的人妻祕密交往多年，始終沒有曝光，近年建商卻時常接到不明簡訊、電話騷擾，懷疑自己當小王的事情被發現。建商想起2017年間，曾為了追討近億元債務，透過「黑人」賀鈿灃找上自稱「維安查報隊」的林姓、洪姓男子幫忙，建商因此決定再找賀幫忙調查婚外情是否曝光。

▲▼ 台北市文山一分局警員假扮調查局詐騙建商案，被告林敬富遭聲押 。（圖／記者劉昌松攝）

▲「黑人」賀鈿灃涉嫌夥同「維安查報隊」林男(圖)假冒公務員向建商詐財遭通緝到案後收押。（圖為資料照／記者劉昌松攝）

沒想到維安查報隊竟然勾結前文山一分局警員王柏鈞，佯稱檢調已經在偵辦這起婚外情案件，在2018年2月間，騙建商拿出500萬元「擺平相關人士」，8月又再騙了50萬元。

事隔沒幾天，建商在住家附近遇襲遭毆傷，女兒趕到醫院關心，才發現父親遭人詐騙而報案，檢察官調查後，在2020年1月間將到案的王警等3人先依「冒用公務員名義詐欺罪」起訴，當時同步對賀男發布通緝，直到2月12日，賀男被警方緝捕到案，經檢察官訊問後聲請羈押，13日獲法院裁准。

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