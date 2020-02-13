分居女友回來拜託「幫我修手機」　誤點LINE驚見「她時薪2萬元」

▲李女介紹朋友去當飯局妹，因為手機壞了請朋友的男友修理而曝光。（示意圖／翻攝pakutaso）

記者劉昌松／台北報導

男子小傑(化名)對手機很在行，去年女友拿了李姓閨蜜的手機請小傑幫忙修理，結果小傑在備份檔案時，不小心點開了李女的LINE對話紀錄檔，赫然發現李女在幫忙媒介「飯局妹」，幫男客約女子到高級飯店房間見面，小傑的女友也曾以一局2萬多元的代價「赴約」，憤而到警局報案。台北地檢署調查後，依妨害風化罪嫌起訴李女。

▲男子幫女友的閨蜜修手機，赫然發現女友竟以2萬元代價去當飯局妹兼差。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

據了解，小傑原本和女友同居，2019年間，女友突然說想搬出去，小傑不以為意，開始和女友過著「分居」生活，即使有朋友轉述，看到女友和其他男子見面，小傑也相信女友的解釋，「只是和網友見個面，怕你誤會，所以沒講。」

直到有一天，女友拿著李姓閨蜜的手機給小傑，希望小傑幫忙修理，修不好的話也把資料備份出來，小傑依約照做，卻不小心打開了對話紀錄檔，不但看到李女疑似仲介色情，以2萬到3萬元不等價格，幫男客約女子到高級飯店見面，還要女子先說明自己穿著打扮，讓男客辨識，有客人一口氣要找2名飯局妹，因李女開價10多萬元太貴而打消念頭。

▲小傑看到LINE對話紀錄，才終於懂了為何女友希望搬出去自己住。（示意圖／達志影像）

最讓小傑驚訝的是，自己女友竟然也是李女旗下的飯局妹，曾以2萬多元代價赴約，小傑氣得到警局報案。李女到案辯稱，只是幫忙安排女性朋友去陪客人吃飯，她們之後要幹嘛，是她們自己的事情。

但檢警根據查扣到的LINE對話紀錄，發現李女不但會跟女子講明拆帳比例，也很清楚她們和客人都在「幹嘛」，加上小傑的女友、男客供詞，認定李女涉嫌媒介性交易，依妨害風化罪將李女起訴。

療癒！紓壓！心訣大公開

【其他新聞】

薇閣買到盜版無碼片 版權代理商開房蒐證！供應商被起訴