76歲阿姐列失蹤人口　最後回家拼圖！警認出她最愛的「灰白豹紋外套」　

▲76歲林姓婦人穿著最愛外套，這件外套也成了幫她回家的最後一塊拼圖 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名婦人在路口徘徊，巡邏員警覺得奇怪上前詢問，發現這名婦人對於自己的相關資料說也說不清楚，所以將這名婦人帶回派出所了解，這才發現婦人疑似失智，所以才會迷路，警方透過失蹤人口清冊，一一比對之後，發現有一名失蹤婦人的外套就跟這名婦人相似，所以依照通報資料打電話確認，而婦人妹妹來了之後，相當感謝。

三民第二分局民族路派出所巡邏警組警員連偉翔、蔡易達在轄內巡簽時，發現一名婦人在莊敬路上徘徊，上前了解發現這名婦人對於自己的身份無法完整回答，只好先將婦人載返所。隨後透過警政系統查詢今日所受理的失蹤人口清冊，比對多筆資料後竟發現有一張照片與這名婦人當時所穿的外套相同，撥打電話詢問家屬資料皆符合，所以請家屬到派出所來把人接回。

妹妹抵達派出所後不斷感謝警方的協助，這名走失老人已經76歲，姓林，根據林姓婦人的妹妹表示，姐姐患有重度失智症，之前獨自一人偷偷外出之後就沒有消息，家人在住家周邊找尋都找不到，才趕緊報案。還好婦人出門時穿著最愛的外套，所以報案當時特別提供外套的照片，幸好碰上眼尖員警認出來。

為了防止老人迷失，找不到回家的路，高雄市警方也提醒家屬能替家中長者申請「防走失安心手鍊」，這條手鍊只要罹患失智症、智能障礙、精神異常及常有走失傾向或曾走失者之市民，憑據相關證明並備妥個人證件便能申請就能向社會局來申請，隨時配戴於手上以預防。