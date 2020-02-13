薇閣買到盜版無碼片　版權代理商開房蒐證！供應商被起訴

▲日本無碼A片代理商指控大直薇閣播放未授權影片，涉嫌違反《著作權法》。（圖為資料兆／記者湯興漢攝）

記者劉昌松／台北報導

台北知名摩鐵薇閣旅館，在房內提供各式情色片幫入住客人助興，被獲得部分無碼片在台授權的代理商發現，包括「女熱大陸」系列等38部無碼片，都是未獲授權播放，涉嫌違反《著作權法》，但台北地檢署認為，這些片子是由系統業者統包提供，薇閣不知授權問題，13日僅起訴供片的系統業者，不起訴薇閣與許姓負責人。

這些無碼片的代理商提告指出，他們2018年7月與10月的時候，派人前往薇閣林森館、大直館分別以客人身份開房後，逐一比對發現房內可供客人選取播放的部分《女熱大陸》系列，以及《巨乳上司性騷擾》、《家政婦》等片，都是由美國片商授權給他們在台代理的片子。

▲代理商指控涉侵權的包括「女上司性騷擾」等38部無碼片。（示意圖與本案無關／取自免費圖庫pakutaso）

代理商除了蒐證、擷取影片內容供比對外，還自製清單，分別列出38部片子的取景、角色打扮等情節創意性，強調這些都是具有獨創性的影視作品，應受到《著作權法》保障。

薇閣挨告後，拿出一份合約解釋，薇閣只是每個月支付1萬4千元服務費，請系統商林姓負責人提供A片，並定時以遠端或硬碟更新片庫；而系統商到案後辯稱片子都已從網路上取得授權，卻無法提出授權證明，檢察官因此認為系統商涉嫌違反《著作權法》，侵害A片代理商的版權利益，至於薇閣和許姓負責人因罪嫌不足，不起訴。

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