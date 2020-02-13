台中男找代駕卻上BMW「找鑰匙」開3公尺　拒酒測還嗆「你是在哭爸」下場慘

▲男子上車「找鑰匙」，車卻往前移動3公尺，遭警認定酒駕。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／台中報導

柯姓男子與友人13日凌晨在北區飲酒作樂後，請業者找來代駕，泊車小弟將車開到門口，柯男竟自己上BMW愛車「找鑰匙」，車往前移動3公尺，遭警認定酒駕。柯男否認拒絕酒測，還譙警「你是在哭爸」，遭上銬帶回派出所。警方表示，柯男酒駕事證明確，將依法開罰並送辦。

第二警分局文正派出所員警今天凌晨3點多，在北區公園路與光大路口進行巡邏時，發現41歲柯姓男子走路不穩，卻仍走上一輛白色BMW房車，將車發動後往前行駛，走了約3公尺後，旁人發現警察過來，立刻拍車要他趕快停車。

員警立刻上前，發現柯男身上有濃濃酒氣，認為他疑似酒駕要求酒測。但柯男竟拒不配合，堅稱自己並無酒駕，辯稱「只是進車內要拿鑰匙給代駕」但警方當然不信，柯男竟當場操台語譙警「你是在哭爸」等語，拒絕酒駕。

現場員警立刻通報警力支援，認為柯男拒絕酒駕還侮辱警察，涉嫌妨害公務，隨後將他當場上銬，並帶回派出所。

第二分局文正派出所表示，經調閱現場蒐證畫面，柯姓男子確實有上車開動車輛往前3公尺，現場友人發現有警察後，還當場勸阻不要開車，事證明確。除依酒駕拒測對柯男開出18萬元罰單，吊銷駕照並吊扣車輛，辱警部分也依妨害公務罪嫌送辦。警方對於維護社會秩序及市民用路安全責無旁貸，針對任何違法之脫序行為均強勢執法，絕不容許不法行為，以維護市民安全。

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