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確診破200例！日本被4國家限制入境　旅客也退費迴避

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▲鑽石公主號,日本,郵輪。（圖／路透社）

▲「鑽石公主號」目前停靠在日本橫濱港。（圖／路透社）

實習記者曾筠淇／綜合報導

新冠肺炎疫情不容小覷，以中國境外來說，光是日本的確診人數就已超過200人。大多數人都認為日本是非常「進步」的國家，然而在這次疫情中，竟也嚴重受到影響，當地雖禁止了兩週內曾到浙江的外國遊客入境，但就連日本人，其實也被4個國家限制入境。

據日媒《讀賣新聞》，報導，繼太平洋島國密克羅尼西亞（Federated States of Micronesia）、吐瓦魯（Tuvalu）、薩摩亞獨立國（Independent State of Samoa）後，吉里巴斯共和國（The Republic of Kiribati）在10日也成為了第4個對日本入境實施限制的國家。

日本首相安倍晉三曾表示，「對我們而言，必須採取全面而靈活的措施，使病毒遠離我們的海岸。」但這次日本仍嚴重失守，境內竟有超過200例的肺炎確診，因此有不少觀光客或工作者都取消了行程，以降低被病毒感染的機會。

據《南華早報》報導，新加坡和日本都是被視為相當先進的國家，在防疫上理應更加謹慎，不料這次的病毒快速外傳，因此許多遊客為了自保而有所迴避，甚至還向郵輪公司、航空公司申請退款，取消原定行程，在旅遊業上，兩國都受到嚴重的影響。

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