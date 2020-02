確診破200例！日本被4國家限制入境　旅客也退費迴避

▲「鑽石公主號」目前停靠在日本橫濱港。(圖/路透社)

實習記者曾筠淇/綜合報導

新冠肺炎疫情不容小覷,以中國境外來說,光是日本的確診人數就已超過200人。大多數人都認為日本是非常「進步」的國家,然而在這次疫情中,竟也嚴重受到影響,當地雖禁止了兩週內曾到浙江的外國遊客入境,但就連日本人,其實也被4個國家限制入境。

據日媒《讀賣新聞》,報導,繼太平洋島國密克羅尼西亞(Federated States of Micronesia)、吐瓦魯(Tuvalu)、薩摩亞獨立國(Independent State of Samoa)後,吉里巴斯共和國(The Republic of Kiribati)在10日也成為了第4個對日本入境實施限制的國家。

日本首相安倍晉三曾表示,「對我們而言,必須採取全面而靈活的措施,使病毒遠離我們的海岸。」但這次日本仍嚴重失守,境內竟有超過200例的肺炎確診,因此有不少觀光客或工作者都取消了行程,以降低被病毒感染的機會。

據《南華早報》報導,新加坡和日本都是被視為相當先進的國家,在防疫上理應更加謹慎,不料這次的病毒快速外傳,因此許多遊客為了自保而有所迴避,甚至還向郵輪公司、航空公司申請退款,取消原定行程,在旅遊業上,兩國都受到嚴重的影響。