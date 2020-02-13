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第四代感染出現了！重慶官宣「已現2例」…三代感染病例占比也增高

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▲中國,武漢肺炎,醫護,武漢。（圖／路透社）

▲重慶首次出現第四代傳染。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

重慶市過去1日新增9宗新型冠狀病毒確診個案，累計病例增至518宗。當地衛健委專家通報，日前已首次出現2宗「第四代感染病例」，此外第三代感染個案佔的比例明顯增高，顯示傳染鏈條延長，進一步加大防控難度。第四代感染代表，病毒由第一個感染者後，出現3次人際間的病毒傳播。

重慶市衛健委官網13日通報，2020年2月12日12—24時，重慶市報告新冠肺炎新增確診病例9例，新增重型病例1例，重型病例轉普通型病例1例，重型病例轉危重型病例2例，危重型病例轉重型病例2例，新增出院病例15例。

▲武漢肺炎,上海。（圖／路透）

▲新冠肺炎疫情肆虐。（圖／路透）

截至2月12日24時，重慶市累計報告新冠肺炎確診病例518例，現有重型病例29例，危重型病例24例，死亡病例3例，出院病例102例，累計追蹤到密切接觸者18925人，已解除醫學觀察11755人，尚有7170人正在接受醫學觀察。

專家認為，隨著全市各地疑似病例排查力度不斷加大，密切接觸者人群範圍也隨之擴大，間接對易感人群形成保護，疑似轉確診比例、密切接觸者轉確診比例呈下降趨勢，這對未來一周疫情防控將起到積極作用；但是，新增病例中，三代感染病例占比明顯增高，溯源還發現2月10日首次出現2例四代感染病例，傳染鏈條延長，防控難度進一步加大。

值得一提的是，早在1月24日，世界衛生組織（WHO）公布的一份關於新冠肺炎的詳細資料顯示，武漢有第四代感染案例出現，武漢之外有第二代感染案例出現，但後來世衛並未公布詳情。

▲1-武漢肺炎防護路線圖。（圖／黃麒文 製作）

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