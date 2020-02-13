菲律賓總統府：杜特蒂將審視對台旅行禁令

▲菲律賓總統杜特蒂。（圖／路透）

中央社／記者陳妍君馬尼拉13日專電

菲律賓總統府12日表示，總統杜特蒂將審視台灣對解除旅行禁令的訴求。馬尼拉經濟文化辦事處理事主席班納友則透過各種媒體為台灣發聲。

為防止俗稱武漢肺炎的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情擴散，菲律賓總統杜特蒂於2日發布指示，禁止菲人前往中國以及其特別行政區，此外，過去14天曾赴上述區域的外籍人士不得入境菲律賓。

但菲律賓衛生部10日突然宣布，這道指示也涵蓋台灣，因為世界衛生組織（WHO）把台灣歸列在中國疫區之下。隨後，菲律賓移民局、民航委員會也都相繼宣布對台旅行禁令生效。

菲律賓新聞網站Rappler等菲國媒體報導，菲律賓總統發言人帕內洛（Salvador Panelo）12日表示，實施對台旅行禁令的原因是「我們試著保護我們的國人不接觸到感染者，如果那裡現在沒有感染了，我們會把它（旅行禁令）交給總統（審視）」。

帕內洛說：「我們將向總統轉達某些人士要求重新考慮對台灣的旅行禁令。」

他表示，將台灣納入旅行禁令的決定是基於菲律賓衛生部的建議。

另一方面，在菲國各大媒體上，可以看到班納友（Angelito Banayo）為台發聲。

他接受DZMM電台訪問時說，由於馬尼拉當局奉行一個中國政策，台灣可能下令針對菲律賓對台旅行禁令草擬一系列報復措施。

班納友說，取消菲律賓公民赴台觀光免簽「可能是第一步」。

中華民國駐菲代表處11日發表聲明說，世界衛生組織（WHO）把台灣視為中國的一部分是「事實錯誤」，菲律賓不應被世衛對台灣的錯誤資訊誤導，敦促菲國政府即刻解除台灣旅行禁令。

在代表處聲明的臉書貼文下，上百名菲律賓民眾留言支持台灣。有民眾說：「台灣是最安全的國家，公平對待所有菲籍移工，是我的第二個家。我對這件事很遺憾，希望（政府）重新考慮，解除禁令。」

另一名民眾表示，台灣是個非常美麗的國家，他到過台灣兩次，「我從未忘記台灣人有多好、有禮貌，謙恭又大方。請菲律賓政府解除禁令！」（編輯：周永捷）