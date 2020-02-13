澳門決定發1.1萬元「抗疫消費券」　疫後「每一位居民」都可領取！

▲澳門新葡京賭場。（圖／視覺中國）



記者蔡紹堅／綜合報導

新冠肺炎疫情對港澳經濟受到巨大衝擊，澳門經濟財政司13日推出新一輪經濟政策，司長李偉農宣布，會在疫情之後向每名澳門居民發放3000元澳門元（約11000元新台幣）的電子消費券，限定在澳門使用，並須於3個月內用完，期望能藉此刺激消費，擴大內需。

▼澳門經濟財政司司長李偉農。（圖／澳門新聞局）



李偉農在記者會上表示，疫情對澳門社會造成重大影響，特區政府在行政長官的有力領導下，全力以赴，竭盡所能，除了確保居民的健康為最首要任務外，同時也及時研判經濟形勢及變化，尋求對策、主動應對，目的就是要為澳門「穩經濟，保就業」。

李偉農指出，特區政府深深體會到市民及企業面對疫情期間，所感受到的不確定性困擾，面對問題的最好方法就是面對，「特區政府應對疫情的衝擊，計劃採取5項經濟應變及紓緩措施，包含減免稅務、推行中小企業援助、加強民生措施、提升技能培訓，以及推出電子消費券。」

5項措施之中，最受關注的就是「電子消費券」，李偉農提到，疫情緩和後，特區政府將向澳門居民每人發放面值為3000元的電子消費券，消費券必須在澳門的餐飲、零售、生活百貨等行業消費扣帳；並以三個月為期限，盼透過消費券推動本地消費，提振內需。

▼澳門大三巴牌坊。（圖／視覺中國）

