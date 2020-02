澳門決定發1.1萬元「抗疫消費券」　疫後「每一位居民」都可領取！

日前台大化學系教授徐丞志的一篇臉書貼文登上國際知名的「經濟學人」(The Economist)雜誌,「經濟學人」今天刊登了一篇標題為「A ray of hope in the coronavirus curve」的文章,並將徐丞志在1月30日以簡化動力學模型預測的3個新冠肺炎疫情趨勢線,製成該雜誌專屬風格的新圖表,放在「每日圖表」(Daily chart)上,圖上更標記徐丞志的名字和任職機構「徐丞志,台灣大學」(Cheng-Chih Hsu, National Taiwan University)。