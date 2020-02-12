武漢肺炎疫情重創台灣旅館業　專家：業者現在做這2件事最好

▲武漢肺炎疫情重創台灣觀光業。（圖／記者張一中攝）

記者蔡玟君／台北報導

武漢肺炎（新冠病毒，COVID-19）疫情重創台灣觀光業，台北市旅館商業同業公會除了向政府喊話盼協助紓困，同時邀請中華海峽兩岸餐飲連鎖經營協會理事長梁幼祥，與高餐藍帶國際教育股份有限公司行政總經理李怡君，給業者自救與員工訓練建議。梁幼祥表示，此時是業者大整理的好時候，檢討過去得失並為未來做好準備，同時可趁此進行員工教育訓練，提升員工效能與效益。

梁幼祥表示，受到疫情影響，台灣觀光行業衣食住行都受到影響，他認為此時是旅館業者「大整理」的好時候。「趁著生意較少的時候，就要做好員工教育訓練，因為平時沒時間做。」其次梁幼祥建議，旅館業者要為了疫情過後做好準備工作，同時盤點自己過去的得失，趁此時做大整理，以對應疫情過去後景氣回溫。

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▲專家認為現在是旅館業者進行內部「大整理」與禁行員工訓練好時候。（圖／記者張一中攝）

梁幼祥也表示，觀光產業可以一起舉辦各種活動，帶動旅館住房率與創造週邊商機。例如2019年在花蓮首次辦理的「環太平洋國際廚廚藝大賽」，當時吸引國內外600名廚藝好手，加上台灣各大飯店主廚等，超過千人以上前往花蓮參加，「吃喝玩樂住都在這裡，就會帶動飯店住房率，也會帶動週邊餐飲、購物商場等商機，同時又能讓外國朋友認識台灣的美食美景。」藉由辦活動讓大家和商機都動起來。

▲根據旅館性質可以幫內外場人員設計不同訓練課程。（圖／取自免費圖庫pixabay）

針對員工訓練方面，李怡君建議，每一間旅館性質不同，有些以餐飲、有些以住宿為主，業者可以趁此時機好好盤點，根據自家客群設計，不同部門給予不同訓練。例如外場人員可以加強訓練儀態、應對與接待，甚至從提升語言與外國文化了解著手，提升口碑。

「台灣越來越多來自海外的自助客群，這些旅客從網路上搜尋資訊能力很強，所以如何訓練自己員工做好網路行銷很重要。」李怡君說，業者可以加強學習如何建構自己的社群網站（如IG、部落格），或訓練員工如何幫你拍出好照片，那未來就不一定需要外包，增加自己員工的效能和效益，進一步提升產值和產能。