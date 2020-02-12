陸老師變身直播主　網課亂象「抽菸、出現害羞聲音」

▲大陸部分小學生提前開學，網路直播唱國歌。（圖／翻攝 秒拍）

記者任以芳／綜合報導

大陸政府考量疫情影響，各地中小學開課延到3月份，原本老師就當在家休息一陣子。結果，最近出現網課大戰，許多學校為了拚升學率，要求老師在家開直播課，出現一連串網課亂象，有老師忘記開麥克風，甚至還有學生聽到十分奇怪害羞的聲音。

▲疫情期間，大陸老師上直播課，違規抽菸。（圖／翻攝 今日頭條）

武漢肺炎（新冠病毒，COVLD-19）衝擊，連大陸教育體系也停擺。原本各單位決定將開學日程往後延，結果帶給大陸全體教師們一場大挑戰，學校為了拚升學率，要求學生在家提前開課，老師變身主播開直播教學。老師們可以選擇來學校空教室直播，或者自己在家開講，發生不少有趣插曲。

▲疫情期間，大陸老師上直播課忘記開麥克風。（圖／翻攝 中國教育在線）

根據大陸網友分享描述，許多老師第一次當網紅，在鏡頭前很緊張，講話結結巴巴，也有老師相當自在，一邊上課，一邊點起香菸，完全到了教學忘我的境界。還有老師在家架起黑板，對著鏡頭滔滔不絕，殊不知，鏡頭前的學生一頭霧水，原因是「忘記開麥克風」，學生沒老師手機，只好一直傳訊息提醒，等到課程結束，老師才發現白上了，真糗。

▲湖北某中學因為網路教學，老師直播課出現害羞聲音。（圖／翻攝 湖北仙桃市政府）

湖北某中學因為網路教學事故，被主管部門盯得滿頭包。根據目擊高一學生表示，當時老師直播上物理課都很正常，畫面突然傳來害羞的音訊，持續大約20秒，有動作快的學生馬上進行手機錄屏，老師最後尷尬收尾，鏡頭前陪課的家長臉都綠了，一狀告上學校。

大陸距離正式開課時間，至少還有半個月，網課亂象不斷。政府也出手整治，學校單位不能強迫老師直播課。大陸國務院聯防聯控機制也宣布最新消息，教育部基礎教育司司長呂玉剛表示，「於2月17日正式開通國家中小學網路雲平台，免費供各地自主選擇使用。」將平台的資源包括新冠肺炎防疫有關知識、紅色教育資源、專題教育資源、數位教材資源，包含小學、普通高中主要課程，時間一般在20分鐘左右，「停課不停教、停課不停學。」