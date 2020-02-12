退休工人捐一箱物資　塞滿50萬人民幣「出點小力幫武漢」

▲江蘇老翁捐贈50萬元幫助武漢。（圖／翻攝自星島日報）

實習記者施怡妏／綜合報導

武漢肺炎（新冠病毒，COVLD-19）疫情持續延燒，湖北省武漢當地醫院多次向外界求助，缺乏醫療資源，口罩、防護衣不足，江蘇一名夏姓老翁得知後，抱著一個紙箱到江蘇常州市政府，表示要捐贈物資，放下箱子後便轉身離去。工作人員打開箱子後發現，裡面竟然裝的是錢，共有50萬人民幣（約新台幣215萬元）之多。

綜合陸媒報導，夏姓老翁9日抱著紙箱到當地政府，表示要捐贈物資到武漢。工作人員認為老翁可能是要把物資給紅十字會，但是搞錯樓層。工作人員開口要帶老翁去紅十字會時，老翁表示「這就交給你們處理吧，我已經找了好幾個地方都沒有人收。」說完便離去，就連聯絡方式也沒有留下。

箱子上留著一張紙條寫著，「現在全國上下都在關心武漢，我出一點小力，希望能早日送到最需要的武漢手中，共渡難關，武漢加油」，最後署名常州公民。工作人員原本以為箱子裡裝的是口罩等防疫用品，打開後發現，竟然是一疊疊鈔票，總共有50萬人民幣（約新台幣215萬元）。

事後，工作人員調閱監視器，希望可以找到這名善心人士，最後他們找到了這名夏姓老翁，他是一位退休工人。夏姓老翁表示，家人都不知道捐款的事情，「家中的錢夠用就好，想把積蓄給需要的人」，也表示不想透露身份，「只是想出點力幫忙而已」。