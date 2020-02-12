頻傳隔離者趴趴走！「沒斷電斷網」他疑惑為何崩潰　網秒懂：4天是極限

▲武漢台商返台後，要在隔離宿舍觀察。（圖／徐正文提供）

網搜小組／鄺郁庭報導

武漢肺炎（新冠病毒，COVLD-19）讓人心惶惶，而為了避免病毒散播，中央流行疫情指揮中心就規定，若有疑似接觸過武漢肺炎者的人要居家隔離14天，卻頻頻傳出隔離者出門趴趴走的情況。就有網友在PTT發文，不過就是隔離、不能出門，有沒有那麼嚴重，「又沒有斷電斷網，還是可以待在家玩啊！為什麼一堆人都崩潰啊？」

這位網友在PTT的WomenTalk板上發起閒聊「有人跟我一樣覺得隔離沒什麼嗎？」文中表示，他看到很多人被隔離還是一樣想趴趴走，而且還有人受不了隔離，「我自己是覺得滿不解的，不就隔離不能出門而已，有這麼嚴重嗎？」

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原PO認為，只是隔離，又沒有斷電斷網，還是可以待在家玩，好奇為什麼一堆人都崩潰。最後他也笑說，「如果我被隔離14天，我就可以天天瘋狂玩電腦、看影片、看小說，超爽的ˊˇˋ」忍不住問「有人跟我一樣覺得隔離根本沒什麼的嗎？」

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▲網友覺得隔離14天可以盡情滑手機，根本超爽。（示意圖／記者趙于婷攝）

看到貼文後，不少人都覺得隔離者趴趴走相當自私，「隔離又到處跑的人僥倖又自私」、「明明被隔離還硬要出門的人，真的不懂是什麼心態」、「才14天不知道在崩潰三小，而且是非常時期，可憐。」

其他網友則紛紛留言猜測亂跑的人的心境，「本來是宅男被隔離根本無所謂，但不是每個人都能宅起來，還有秀下限因素要考量，台灣人喜歡違反規定然後問你為什麼不行」、「因為覺得自己沒病所以不應該被如此對待，你叫我隔離不是把我當成有病有問題嗎！是歧視！是不人道！大概是這樣吧」、「興趣差距啊！有些人待在家裡就不自在。」

不過也有人說，「好像大家都不缺半個月的薪水一樣」、「對我這種每天都要出門的人來說，14天會很想死」、「覺得爽的人應該沒被真的隔離14天過，我已經算超宅的人了，4天不出門已經是我的極限」、「我大概最多只能悶4天吧……再多也會想出門買吃的。」

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