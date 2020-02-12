網罵「中國飲食釀武漢肺炎」　香港議員澄清：不要怪罪蝙蝠湯！

▲葉劉淑儀指出，不要怪罪蝙蝠湯。（圖／翻攝自葉劉淑儀臉書）

文／香港01

武漢肺炎疫情持續，近日網上流傳一段影片，一名年輕中國女士用筷子吃蝙蝠，其後被英國《每日郵報》、俄羅斯RT 等報導，由於早前有人懷疑武漢肺炎的病原是蝙蝠，因此不少人埋怨疫情是因「骯髒的中國人飲食習慣」而起，激起歧視言論。

新民黨主席葉劉淑儀今日(12日)在Facebook說，美國《外交政策》資深編輯James Palmer 已揭發影片是攝於2016 年，與武漢肺炎無關，又指不少人被假消息糊弄，單憑一段吃蝙蝠的影片，便把罪責歸咎於中華民族的飲食文化，是偏頗及不合理的。

葉劉在Facebook提到，影片是攝於2016年，當時汪夢雲女士參與拍攝旅遊節目，向觀眾介紹帕勞美食。影片被截取後未經證實便在網上廣傳，但事實卻是並非在中國武漢拍攝。

葉劉認為，即使影片與武漢無關，但誰也不該存有歧視之心，而學習尊重不同文化方為正道。她表示，每個國家、社會和民族均有獨特的飲食文化，例如日本仙台的炭燒牛舌料理揚名海外、英國蘇格蘭的傳統名菜haggis 是用羊的內臟製作而成，同樣地，中華料理蘊含幾千年的華夏文化，從特色小吃到滿漢全席，珍饈美饌，包羅萬有。

葉劉指出，人們在初次接觸不同文化時，或會經歷文化衝擊，感到難以適應箇中差異，她同意這是對未知事物的正常反應，但這種不適感並不應轉化為惡意詆譭和針對性攻擊，更不能合理化散布種族歧視和仇恨言論的行徑，故認為此次事件中有人以用何種動物入饌作準則，來評價某個國家的飲食習慣，是偏頗和不合理的。

至於是什麼引致武漢肺炎爆發？葉劉強調，目前研究者仍未能確認病原和病毒傳染窩，但指美國《外交政策》資深編輯James Palmer 指出中國長期缺乏食品安全意識，或與此有關，更值得關注。

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