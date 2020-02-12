　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

網罵「中國飲食釀武漢肺炎」　香港議員澄清：不要怪罪蝙蝠湯！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲葉劉淑儀指出，不要怪罪蝙蝠湯。（圖／翻攝自葉劉淑儀臉書）

▲葉劉淑儀指出，不要怪罪蝙蝠湯。（圖／翻攝自葉劉淑儀臉書）

文／香港01

武漢肺炎疫情持續，近日網上流傳一段影片，一名年輕中國女士用筷子吃蝙蝠，其後被英國《每日郵報》、俄羅斯RT 等報導，由於早前有人懷疑武漢肺炎的病原是蝙蝠，因此不少人埋怨疫情是因「骯髒的中國人飲食習慣」而起，激起歧視言論。

新民黨主席葉劉淑儀今日(12日)在Facebook說，美國《外交政策》資深編輯James Palmer 已揭發影片是攝於2016 年，與武漢肺炎無關，又指不少人被假消息糊弄，單憑一段吃蝙蝠的影片，便把罪責歸咎於中華民族的飲食文化，是偏頗及不合理的。

葉劉在Facebook提到，影片是攝於2016年，當時汪夢雲女士參與拍攝旅遊節目，向觀眾介紹帕勞美食。影片被截取後未經證實便在網上廣傳，但事實卻是並非在中國武漢拍攝。

葉劉認為，即使影片與武漢無關，但誰也不該存有歧視之心，而學習尊重不同文化方為正道。她表示，每個國家、社會和民族均有獨特的飲食文化，例如日本仙台的炭燒牛舌料理揚名海外、英國蘇格蘭的傳統名菜haggis 是用羊的內臟製作而成，同樣地，中華料理蘊含幾千年的華夏文化，從特色小吃到滿漢全席，珍饈美饌，包羅萬有。

葉劉指出，人們在初次接觸不同文化時，或會經歷文化衝擊，感到難以適應箇中差異，她同意這是對未知事物的正常反應，但這種不適感並不應轉化為惡意詆譭和針對性攻擊，更不能合理化散布種族歧視和仇恨言論的行徑，故認為此次事件中有人以用何種動物入饌作準則，來評價某個國家的飲食習慣，是偏頗和不合理的。

至於是什麼引致武漢肺炎爆發？葉劉強調，目前研究者仍未能確認病原和病毒傳染窩，但指美國《外交政策》資深編輯James Palmer 指出中國長期缺乏食品安全意識，或與此有關，更值得關注。

【本文獲《香港01》授權轉載。】

ET快訊
《鬼怪》25歲女星死因曝光！「1月前急速惡化」首爾市政府發文
生完才知小孩性別…100kg厚片女哭認：難過！「被綁著生」血
湖北街景曝「每天有敲門聲」　滯留台人絕望了：我們不是病毒、生
「社區感染總有一天來臨」名醫舉「明天過後」4可能：我們應該怕
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

流行季將到...新冠肺炎可能和流感「混合感染」　專家：不利疫情！

影／邊走邊殺菌！這間公司蓋「消毒通道」...號稱360度無死角

一家全確診卻隱瞞病情…社區大樓「整棟隔離」！已感染6例

防疫不力！武漢市書記遭撤換　濟南市書記王忠林接任

「反送中」餘波？陸港澳辦主任張曉明被免職

超萬人自武漢返鄉成「本地擴散」　陸媒解密首個「暫時管制令」

麵館出奇招救商機！桌子「三面圍簾間隔兩公尺」　網驚呼：進京趕考

疫情帶動宅經濟！王者榮耀單日營業額80億元　成長53％

繼續關！確診還趴趴走害107人隔離　山東確診男痊癒出院...警方秒帶走

為了搶一瓶漂白水！　17歲少女持刀捅傷71歲婦與9歲女童

談「蘇院長確實做錯」被灌爆臉書！　吳宗憲直播飆罵酸民：說我不喜歡台灣？

許光漢太會唱八三夭「差點換主唱」　柯佳嬿拱施柏宇.張翰組「S.H.E」

陸配子女回台喊卡！陳：國人優先 「沒選擇台灣國籍...現應自己承擔」

7萬1千片N95口罩藏船艙疑走私 船主辯「給家人用」海巡全查扣

小明回不來...因無我國國籍 陳時中霸氣吐「國人優先」

宋茜.宋威龍《下一站是幸福》喝交杯酒　勾脖摟腰...兩人緊緊擁抱乾杯

「身分證有2、1、4」享優惠！　情人節手搖飲、咖啡推買1送1

奶音萌翻網！雙胞胎無俚頭對話　狂問「長頸鹿怎麼叫」她楞：蛤？

哈啾！老媽打噴嚏驚醒充電中柯基 牠憤怒離席...回頭使出「死亡凝視」

龜山島比照「惡魔島」建防疫專區？　陳時中：趴趴走隔離者可考慮送去

流行季將到...新冠肺炎可能和流感「混合感染」　專家：不利疫情！

影／邊走邊殺菌！這間公司蓋「消毒通道」...號稱360度無死角

一家全確診卻隱瞞病情…社區大樓「整棟隔離」！已感染6例

防疫不力！武漢市書記遭撤換　濟南市書記王忠林接任

「反送中」餘波？陸港澳辦主任張曉明被免職

超萬人自武漢返鄉成「本地擴散」　陸媒解密首個「暫時管制令」

麵館出奇招救商機！桌子「三面圍簾間隔兩公尺」　網驚呼：進京趕考

疫情帶動宅經濟！王者榮耀單日營業額80億元　成長53％

繼續關！確診還趴趴走害107人隔離　山東確診男痊癒出院...警方秒帶走

為了搶一瓶漂白水！　17歲少女持刀捅傷71歲婦與9歲女童

分居女友回來拜託「幫我修手機」　誤點LINE驚見「她時薪2萬元」

2歲Lucy臉冒紅疹「一直好不了」！　被診斷真正病因…「樂觀反應」讓隋棠笑哭

台股收盤小漲17點　遇月線反壓失11800點關卡

中職／連3季20轟　張志豪：今年加強選球眼

新冠肺炎疫情延燒　中藥「防疫小包」成搶手貨

蘋果官網背包照有亮點　驚見沒有瀏海的手機...引發網友熱議「iPhone 12現身了！」

武漢肺炎帶動外包市場增56%　網路電商最搶手

上任1年多第3次出席行政院會　韓國瑜討口罩：高雄一天要55萬個

接回「鑽石公主號」台人？指揮中心14:00最新說明

20分鐘讓野味現形！嘉義大學成功研發「快篩試紙檢測」

大陸熱門新聞

婦第14天解除隔離　第19天確診入院

即／湖北十堰市一區　宣布暫時管制

領解除隔離書5天　四川婦人確診新冠肺炎

即／湖北武漢肺炎暴增14840確診、242死

放生30重症患！武昌政府親自道歉

湖北街景曝　滯留台人絕望：我們不是病毒、生化武器

湖北一夜死242人！多地殯葬人員趕赴武漢支援

武漢70歲疑似新冠肺炎老翁跳樓身亡！

送胃痛者去醫院　自責家屬哭找外賣哥：丈夫確診死了　

首批境外採購醫療物資13日凌晨抵武漢！

快訊／上海市長應勇接任湖北省委書記！

武漢首開有條件解封　助二類人返漢

成都女連測4次均陰性！第5次「換方式再測」確診

肯德基服務生確診…發病前「連續備餐9天」！

更多熱門

相關新聞

退休工人捐50萬人民幣　幫助武漢

退休工人捐50萬人民幣　幫助武漢

武漢肺炎（新冠病毒，COVLD-19）疫情持續延燒，武漢當地醫院多次向外界求助，缺乏醫療資源，口罩、防護衣不足，江蘇一名夏姓老翁得知後，報著一個紙箱到江蘇常州市政府，表示要捐贈物資，放下箱子後便轉身離去。工作人員打開箱子後發現，裡面竟然裝的是錢，共有50萬人民幣（約新台幣215萬元）之多。

陸老師變身直播主 網課亂象「抽菸、出現害羞聲音」

陸老師變身直播主 網課亂象「抽菸、出現害羞聲音」

彥臣生技去年營收年增近300%　股價搭上防疫順風車

彥臣生技去年營收年增近300%　股價搭上防疫順風車

他疑惑隔離者為何崩潰　網秒懂：4天是極限

他疑惑隔離者為何崩潰　網秒懂：4天是極限

女星直擊武漢封城第19日！　傳出鎮可能罰款

女星直擊武漢封城第19日！　傳出鎮可能罰款

關鍵字：

武漢肺炎新型冠狀病毒NCPCOVID-19蝙蝠大陸戰疫

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 寄生上流 反送中 捷運環狀線 Kobe 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

工廠偷賣口罩　一人200個被買爆

董至成21年婚姻破裂！丟下家人去大陸發展1年

滯湖北台人集體求救　陸配：拜託總統別拋棄您的孩子

好市多酒精棉片上架　網友呼籲：不要買

婦第14天解除隔離　第19天確診入院

赴日戴「台灣人胸章」　486先生曝：真的有差

雲林熊貓出現惡意訂單　外送員荒郊車聚找無人

我擁5項反擊菲　衝擊台15萬菲工

南太鉉崩潰「下跪道歉退出WINNER」

陸配子女不選「台籍」有五理由

Keanna寫歌告白「雙魚座酒窩男孩」：I think I fall in love

帳目少千萬元「小S老公爆護短」　明道方告上法院

大陸返台沒人敢載　台商徒步求救

春雷鋒面周四到全台下2天　下波直逼寒流冷空氣凍4天探9度

破台劇尺度！跪坐焦屍、王水溶屍命案死狀駭人

更多

最夯影音

更多
談「蘇院長確實做錯」被灌爆臉書！　吳宗憲直播飆罵酸民：說我不喜歡台灣？

談「蘇院長確實做錯」被灌爆臉書！　吳宗憲直播飆罵酸民：說我不喜歡台灣？
許光漢太會唱八三夭「差點換主唱」　柯佳嬿拱施柏宇.張翰組「S.H.E」

許光漢太會唱八三夭「差點換主唱」　柯佳嬿拱施柏宇.張翰組「S.H.E」

陸配子女回台喊卡！陳：國人優先 「沒選擇台灣國籍...現應自己承擔」

陸配子女回台喊卡！陳：國人優先 「沒選擇台灣國籍...現應自己承擔」

7萬1千片N95口罩藏船艙疑走私 船主辯「給家人用」海巡全查扣

7萬1千片N95口罩藏船艙疑走私 船主辯「給家人用」海巡全查扣

小明回不來...因無我國國籍 陳時中霸氣吐「國人優先」

小明回不來...因無我國國籍 陳時中霸氣吐「國人優先」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面