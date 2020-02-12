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大雅十四張圳水岸公園小麥飄香　台中新增打卡景點

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▲大雅十四張圳水岸公園啟用。（圖／台中市政府提供）

▲市府將閒置空間活化為休憩場域。（圖／台中市政府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市大雅區新開闢的十四張圳水岸公園12日舉行祈福落成典禮，公園融入水圳與小麥文化，更結合農田灌溉及周邊綠帶，將生硬的區域排水再造活化成休憩打卡景點，更賦予農村聚落新價值。

▲大雅十四張圳水岸公園啟用。（圖／台中市政府提供）

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▲「兒童探險區」提供共融式遊戲區。

建設局長陳大田表示，市長盧秀燕上任以來，一直積極推動具有地方特色的景觀環境營造計畫，十四張圳水岸公園的闢建不僅是地方空間的整體優化，更是為了改變十四張圳在地的區域排水印象，未來將持續推動各區聚落環境營造，活化在地人文、提升聚落經濟，達到「富市台中，新好建設」目標政策。

▲大雅十四張圳水岸公園啟用。（圖／台中市政府提供）

▲十四張圳水岸公園沿岸展現舞動麥浪意象。

十四張圳水岸公園總改善長度為585公尺，投入經費約2千萬元，以「漫步景觀區」、「農閒休閒區」及「兒童探險區」三大主題分區規劃，沿岸展現水脈紋理、舞動麥浪及親子同樂場域，保留既有樹木外，增加體健設施、景觀燈飾、樹木、人行步道、表演廣場、休憩設施及共融式遊戲區等，提供豐富具教育意義的自然環境。

▲大雅十四張圳水岸公園啟用。（圖／台中市政府提供）

▲大雅區十四張圳水岸公園舉行祈福落成典禮。

落成祈福典禮出席者包括立委楊瓊瓔、市議員吳顯森、農田水利會委員吳呈賢等人。

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